Різдво у Чорнобилі: як у зону заманюють туристів

У чорнобильському місті-привиді Прип'ять вперше з 1986 року з'явилась новорічна ялинка, яку прикрасили на Різдво 25 грудня.

Як розповів засновник об'єднання Chernobyl HUB та член громадської ради Агенції з управління зони відчуження Ярослав Ємельяненко, прикрашати ялинку приїхали колишні мешканці міста.

Для цього вони використали не звичні іграшки та прикраси, а фотографії зі своїх сімейних альбомів.

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"Але життя до Прип'яті повертається. Воно незвичне, нестандартне, туристичне", - зазначає Ярослав Ємельяненко.

"Щодня колись закинуте місто переповнюється туристами з усіх кутків світу, які приїздять дізнатися нашу історію, що перевернула хід подій у всьому світі", - зазначає він.

За його словами, для збереження цього унікального місця йому треба надати статус пам'ятки національного значення та статус спадщини ЮНЕСКО.

Як кажуть організатори акції, головною метою акції якраз і було привернути увагу до процесу музеєфікації та збереження об'єктів Чорнобильської зони відчуження.

Ялинка, яка з'явилася у Прип'яті на Різдво, є позитивним сигналом для всього світу, пояснює один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС Сергій Мирний, якого цитує "Радіо Свобода".

За його словами, важливо, щоб у покинутому місті з'явилися символи нормального життя. А найбільш очевидний символ — це новорічна ялинка, якої тут не було 33 роки.

"Коли весь західний світ святкує Різдво, саме час нагадати, що є таке місто Прип'ять, що завдяки чорнобильському туризму воно інтегрується у культурні маршрути всього людства", - розповів Сергій Мирний.

За останні роки потік туристів у зону суттєво зріс. Зокрема - завдяки популярному серіалу від HBO "Чорнобиль", який вийшов цього року.

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