Україна підписала мирову угоду із Газпромом і вже не вимагає штрафу $7,4 млрд

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Україна та РАТ "Газпром" підписали мирову угоду, відповідно до якої Київ відмовляється від штрафу, які наклав Антимонопольний комітет України на російську компанію. Загальний розмір штрафу становив близько 7,4 млрд доларів.

Про підписання угоди повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, який перебуває у Відні у складі української делегації на переговорах.

Переговори тривали майже чотири доби і закінчилися вранці 30 грудня. "Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію", - так прокоментував зміст угоди у Facebook заступник міністра.

Від імені України угоду підписав міністр юстиції Денис Малюська, від імені "Газпрому" - заступник голови правління компанії Катерина Бурмістрова. Їхні підписи видно на фото угоди, яку Іван Ліщина розмістив на своїй сторінці у Facebook.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Газпром" на суму в розмірі майже 86 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла в два рази, до 172 млрд гривень."Газпром" з цим штрафом не погоджувався і оскаржував його у судах, зокрема, в Арбітражному суді Женеви.

Інші подробиці україно-російських переговорів, що закінчилися у Відні, наразі не відомі.

Нафтогаз України після їх завершення повідомив у соцмережах лише одне речення.

"Нас питають: ну що там, які прогнози по переговорах? Складна для коментування тема", - ідеться на офіційній сторінці Нафтогазу у Facebook.

Про завершення переговорів повідомив також керівник компанії "Оператор газотранспортних системи України" Сергій Макогон.

"Сьогодні о 5,28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-денний переговорний марафон із Газпромом у Відні. Вже лечу для вирішення іншого важливого завдання - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream, відповідно до європейських правил", - повідомив він.

Попередні умови

Підписання мирової угоди було однією із умов укладення нового контракту на транзит російського газу територією України.

20 грудня представники України та Росії підписали протокол, в якому узгодили головні пункти майбутньої газової співпраці двох країн.

Тоді ж сторони заявили, що мають підписати офіційний контракт на постачання газу до 29 грудня цього року, але переговори затяглися.

Головними пунктами протоколу було:

Україна і Росія домовилися про гарантовані обсяги транзиту російського газу на найближчі п'ять років - перший рік 65 млрд кубометрів, наступні - по 40.

До Нового року російська компанія заплатить Україні відсуджені в Стокгольмі 2,9 млрд доларів. Але Україна відмовляється від позовів на понад 10 мільярдів.

У двох рішеннях взимку 2017-2018 року Стокгольмський арбітраж визнав, що українська сторона заборгувала "Газпрому" 2 млрд доларів за поставлений, але не оплачений газ, однак російська монополія заборгувала операторам українських трубопроводів 4,6 млрд за транзит.

В кінці листопада нинішнього року шведський апеляційний суд залишив в силі ці рішення, з яких випливало, що "Газпром" зобов'язаний сплатити різницю в 2,6 млрд доларів. Додатково накопичились відсотки через затягування з виплатою.

Копирайт изображения EPA Image caption Міністр енергетики Олексій Оржель та виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

Перемога чи крапля в морі?

27 грудня "Газпром" виплатив Україні понад 2,9 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив у Facebook виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

"Так, Україна отримала 2,918 млрд доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!" - написав він.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни - велика. Гроші вже на українських рахунках - відповідно до досягнутих домовленостей", - прокоментував новину президент Володимир Зеленський.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Козак раніше заявляв, що виплата компенсації в майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським арбітражем - це "крапля в морі" у порівнянні з іншими можливими претензіями до Росії.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко напередодні написав, що українська команда до 26 грудня встигла виконати "домашнє завдання" - підготувала проєкти контрактів, які готові до підписання.

В Україні найбільше критикували дуже незначні обсяги транзиту газу, які практично не даватимуть Україні прибутків, а також відмову від майбутніх позовів проти "Газпрому".

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