Копирайт изображения Getty Images Image caption Вогняне кільце

Люди у всій Азії зібрались спостерігати кільцеве сонячне затемнення, яке також відоме як "вогняне кільце".

Натовпи зібралися подивитись на природне явище у низці країн, зокрема, в Шрі-Ланці, Індонезії, Індії та Саудівській Аравії.

Під час кільцевого затемнення Місяць закриває центр Сонця, надаючи тому вигляду яскравого кільця.

Зазвичай на Землі щороку відбувається два сонячних затемнення, і вони відбуваються лише тоді, коли Земля повністю або частково розташована в тіні Місяця.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images

Попереднє сонячне затемнення було 2 липня, його спостерігали хіба виключно над Південною Америкою.

Наступне повне затемнення відбудеться 14 грудня 2020 року, його можна буде побачити на півдні Чилі та Аргентини, а також на південному заході Африки та Антарктиди.

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