Рідкісна страта в Японії: за що вперше за 10 років повісили іноземця
Японія повісила китайця за гучне і жорстоке вбивство родини з чотирьох людей. Це перша страта іноземця в країні за 10 років.
Чоловік, на ім'я Вей Вей, вчинив вбивства у 2003 році разом з двома співучасниками.
Вони обидва втекли до Китаю, де одного стратили у 2005 році, а другого засудили до довічного ув'язнення.
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У Японії понад 100 в'язнів, засуджених до смертної кари. У минулому році стратили 15-х, у тому числі 13 членів секти Аум Сінрікьо.
Японія почала розголошувати імена страчених ув'язнених лише у 2007 році. Відтоді назвали лише одного страченого іноземця - також китайця, повішеного у 2009 році.
Задушені або втоплені
Міністр юстиції Масако Морі заявила, що вона підписала виконання страти Вей Вей "після ретельного розгляду".
"Це надзвичайно жорстокий випадок, коли всю щасливу родину, включно з восьмирічною та 11-річною дитиною, вбили через справді егоїстичні причини", - сказала вона.
У Японії засудженим до смертної кари не повідомляють про дату їхньої страти до дня її проведення.
Вей Вей, колишній студент-лінгвіст, якому зараз 40 років, зізнався у скоєнні вбивств, але заперечив свою провідну роль у злочині.
Він та його спільники намагалися пограбувати будинок бізнесмена Сінджіро Мацумото в місті Фукуока.
Пана Мацумото задушили, як і двох дітей, а його дружину втопили у ванній. Їхні тіла скинули в бухту Хаката.
Китаєць, якого повісили у 2009 році, убив трьох земляків, з якими жив у Токіо.
Збільшення страт у 2018 році у Японії пов'язане з нападом з використанням нервово-паралітичного газу у метро Токіо в 1995 році представниками секти Аум Сінрікьо. Ця релігійна група вірила, що настає кінець світу.
В результаті атаки 13 людей загинули та щонайменше 5800 постраждали. У 2018 році останніх засуджених за той напад стратили.
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