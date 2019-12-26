Рідкісна страта в Японії: за що вперше за 10 років повісили іноземця

Копирайт изображения AFP Image caption Міністерка юстиції Масако Морі: "Це надзвичайно жорстокий випадок"

Японія повісила китайця за гучне і жорстоке вбивство родини з чотирьох людей. Це перша страта іноземця в країні за 10 років.

Чоловік, на ім'я Вей Вей, вчинив вбивства у 2003 році разом з двома співучасниками.

Вони обидва втекли до Китаю, де одного стратили у 2005 році, а другого засудили до довічного ув'язнення.

У Японії понад 100 в'язнів, засуджених до смертної кари. У минулому році стратили 15-х, у тому числі 13 членів секти Аум Сінрікьо.

Японія почала розголошувати імена страчених ув'язнених лише у 2007 році. Відтоді назвали лише одного страченого іноземця - також китайця, повішеного у 2009 році.

Задушені або втоплені

Міністр юстиції Масако Морі заявила, що вона підписала виконання страти Вей Вей "після ретельного розгляду".

"Це надзвичайно жорстокий випадок, коли всю щасливу родину, включно з восьмирічною та 11-річною дитиною, вбили через справді егоїстичні причини", - сказала вона.

У Японії засудженим до смертної кари не повідомляють про дату їхньої страти до дня її проведення.

Вей Вей, колишній студент-лінгвіст, якому зараз 40 років, зізнався у скоєнні вбивств, але заперечив свою провідну роль у злочині.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідера секти Аум Сінрікьо Сьоко Асахару стратили в 2018 році

Він та його спільники намагалися пограбувати будинок бізнесмена Сінджіро Мацумото в місті Фукуока.

Пана Мацумото задушили, як і двох дітей, а його дружину втопили у ванній. Їхні тіла скинули в бухту Хаката.

Китаєць, якого повісили у 2009 році, убив трьох земляків, з якими жив у Токіо.

Збільшення страт у 2018 році у Японії пов'язане з нападом з використанням нервово-паралітичного газу у метро Токіо в 1995 році представниками секти Аум Сінрікьо. Ця релігійна група вірила, що настає кінець світу.

В результаті атаки 13 людей загинули та щонайменше 5800 постраждали. У 2018 році останніх засуджених за той напад стратили.

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