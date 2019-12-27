Ірина Венедіктова: що відомого про призначену Зеленським голову ДБР
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу та призначив тимчасово керувати цим органом Ірину Венедіктову.
Про це ідеться в офіційних указах президента.
Така ротація стала можливою завдяки ухваленому парламентом закону про "перезапуск ДБР".
Ірина Венедіктова є соратницею пана Зеленського й долучилась до його команди ще до президентської кампанії, потім стала радницею президента.
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На виборах до Верховної Ради у липні 2019 року була третім номером у списку партії "Слуга народу".
У Верховній Раді вона очолила один з найвпливовіших комітетів - з питань правової політики.
Родина і бізнес
До парламентських виборів працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Батько нової голови ДБР - генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.
Чоловік Венедіктової Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції. У родини є кілька об'єктів нерухомості, автомобіль Porsche Cayenne та близько 50 тисяч доларів готівки.
За даними системи youcontrol, пані Венедиктова у минулому була засновником кількох компаній - "Чугуївські аграрні інвестиції" та "Старсет".
Ірина Венедіктова народилася 22 вересня 1978 року у Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Є доктором юридичних наук.
В офіційній біографії вказано, що вона вивчала курс міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.
Вона є членом науково-консультативної ради Верховного Суду. Проте під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів.
Перше знайомство із Зеленським
В інтерв'ю журналістам пані Венедиктова розповіла, що познайомилась із Зеленським ще в жовтні 2018 року. Тоді її вже попросили стати експертом з певних правових питань.
"Зеленський запросив мене на зустріч, я приїхала, між нами відбулась розмова, близько 30 хвилин. З цього часу я стала радником Володимира Олександровича з правових питань", - розповідає вона.
За її словами, у команду Зеленського Венедіктову привів нинішній перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.
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