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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу та призначив тимчасово керувати цим органом Ірину Венедіктову.

Про це ідеться в офіційних указах президента.

Така ротація стала можливою завдяки ухваленому парламентом закону про "перезапуск ДБР".

Ірина Венедіктова є соратницею пана Зеленського й долучилась до його команди ще до президентської кампанії, потім стала радницею президента.

На виборах до Верховної Ради у липні 2019 року була третім номером у списку партії "Слуга народу".

У Верховній Раді вона очолила один з найвпливовіших комітетів - з питань правової політики.

Родина і бізнес

До парламентських виборів працювала завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Батько нової голови ДБР - генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції. У родини є кілька об'єктів нерухомості, автомобіль Porsche Cayenne та близько 50 тисяч доларів готівки.

За даними системи youcontrol, пані Венедиктова у минулому була засновником кількох компаній - "Чугуївські аграрні інвестиції" та "Старсет".

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Ірина Венедіктова народилася 22 вересня 1978 року у Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Є доктором юридичних наук.

В офіційній біографії вказано, що вона вивчала курс міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.

Вона є членом науково-консультативної ради Верховного Суду. Проте під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів.

Перше знайомство із Зеленським

В інтерв'ю журналістам пані Венедиктова розповіла, що познайомилась із Зеленським ще в жовтні 2018 року. Тоді її вже попросили стати експертом з певних правових питань.

"Зеленський запросив мене на зустріч, я приїхала, між нами відбулась розмова, близько 30 хвилин. З цього часу я стала радником Володимира Олександровича з правових питань", - розповідає вона.

За її словами, у команду Зеленського Венедіктову привів нинішній перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.

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