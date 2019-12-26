Софі Скілл з Шеффілда кілька днів була під апаратом штучної вентиляції легень після того, як проковтнула кнопковий акумулятор розміром з монету.

Кислота з акумулятора пропалила їй стравохід та легені, викликала страшний біль та поставила життя дівчинки під загрозу.

Лікарі кажуть, що випадок Софі не є унікальним, щороку приблизно двоє дітей у Британії гинуть через кнопкові акумулятори.

Такі акумулятори використовують у багатьох гаджетах та іграшках, які дарують на новорічні свята.

Їх можна знайти в ігрових навушниках, фітнес-браслетах, деяких мініроботах-комахах та рибках, брелоках та іграшках йо-йо.

Святкові вогники, телевізійні пульти, співаючі Санта Клауси, електросвічки та музичні різдвяні картки також можуть працювати за допомогою таких акумуляторів.

Блискучі, срібні кнопкові акумулятори, які нагадують монетки, можуть бути дуже привабливими для маленьких дітей. При ковтанні вони можуть спричинити жахливі опіки та задуху.

Мама Софі, Клер, попереджає інших батьків про небезпеку.

Вона каже, що досі не знає, де її донька знайшла акумулятор, який проковтнула. Софі було два роки, коли сталося це лихо.

"Вона все ще добре дихала і плакала. Але вона дуже, дуже кричала. Я ніколи раніше подібного не чула", - каже мати дівчинки.

Клер негайно відвезла Софі до лікарні. Як тільки лікарі виявили причину, вони відвезли дівчинку до операційного залу, щоб вийняти акумулятор.

Хоча мати дівчинки діяла швидко, травма, яку акумулятор завдав Софі, була серйозною.

"Протягом двох годин він вже заподіяв шкоду. Зробили рентген і виявили, що він пропалив її стравохід та легені. Їй довелося використовувати апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - розповідає Клер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кнопкові акумулятори можуть бути дуже небезпечними для маленьких дітей

Софі, якій зараз шість років, повністю одужала після кількох днів на апараті ШВЛ та тижнів у лікарняному ліжку.

Як цьому запобігти?

Експерти попереджають, що слина в організмі взаємодіє з речовинами з акумулятора, створюючи їдкі хімічні речовини, тому час у таких випадках має надзвичайне значення.

Розряджені акумулятори також можуть бути небезпечними, а також містять достатню кількість електричного заряду, щоб сильно травмувати дитину.

Ешлі Мартін з Королівського товариства запобігання нещасних випадків попереджає батьків:

Переконайтесь, що в іграшках та інших продуктах, де використані акумулятори, наприклад, маленькі електронні пристрої, є відсіки для акумуляторів, доступ до яких заблокований

Остерігайтеся таких предметів як музичні вітальні листівки, електросвічки та пульти дистанційного керування, оскільки відсіки для акумулятора там часто не можна заблокувати

Переконайтесь, що запасні акумулятори зберігаються в недоступних для дітей місцях, а використані акумулятори утилізуються належним чином

Медичний директор Національної служби охорони здоров'я в Англії, професор Стівен Повіс, наголошує: "Для малюків кнопкові батареї можуть виглядати як солодощі".

"Ми хочемо, щоб батьки були обізнані про небезпеку цих потенційно летальних акумуляторів. Найкращий спосіб захистити дітей - це просто тримати в недоступному для дітей місці акумуляторні батареї та гарантувати, що будь-які іграшки, які містять акумулятори, матимуть надійно заблокований відсік для акумуляторів", - зазначає він.

Якщо ви підозрюєте, що дитина проковтнула акумулятор, негайно зверніться до лікаря.

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