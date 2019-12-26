Рятувальники на Різдво витягли з пожежі "злу черепаху"
Пожежники врятували "злу" черепаху, яка викликала пожежу у будинку.
45-річна черепаха на Різдво перебувала у будинку сама. Вона штовхнула інфрачервону лампу для обігріву на свою постіль у будинку в селищі Датон Хілл у британському графстві Ессекс.
Пожежників викликали сусіди, які почули пожежну сигналізацію та побачили дим у будинку.
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"Це демонструє, як важливо мати пожежну сигналізацію на кожному поверсі вашого будинку. Навіть якщо ви не вдома, вона попередить тих, хто поряд, про перші ознаки вогню", - зазначив пожежник Гері Вейн з пожежної станції у сусідньому місті Грейт-Денмоу.
"В цієї черепахи було дуже щасливе Різдво - їй 45 років і вона, сподіваюся, проживе довге і щасливе життя завдяки працюючій пожежній сигналізації.
Пожежу у будинку швидко загасили і позбулися задимлення в будинку за 25 хвилин.
"Ця 45-річна черепаха може виглядати злою, але це її щасливий день. Всі наші чергові команди залишили свої родини, аби погасити вогонь і подарували їй дуже щасливе Різдво", - йдеться у дописі пожежно-рятувальної служби Ессексу у Facebook.
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