Нацбанк купив рекордну суму доларів. З чим це пов'язано?

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Національний банк 26 грудня встановив річний рекорд, закупивши 700 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

Спочатку Нацбанк оголосив аукціон на купівлю валюти на суму в 1 млрд доларів, і закупив таким чином 230 млн доларів.

"Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching", - йдеться у повідомленні.

Причиною рекордної закупівлі в НБУ назвали "ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування".

"Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Як повідомляє Finance.ua, на міжбанківському ринку відбулося послаблення курсу гривні: якщо зранку курс становив 23,24-23,25 грн за долар, станом на 16:59 він досяг позначки 23,45-23,53 грн.

Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський в коментарі BBC News Україна пов'язав велику закупівлю іноземної валюти НБУ з наміром послабити негативні наслідки зміцнення гривні для українських експортерів.

"Посилення гривні впливає на експортерів, створює певні проблеми для української економіки. Тож цей крок спрямований на те, щоб прибрати умовні "надлишкові" долари та не дати гривні зміцніти ще більше", - пояснив пан Бураковський.

В НБУ повідомляють, що від початку року регулятор вже закупив 7,5 млрд доларів, що є рекордною сумою з 2007 року.

Суттєве зростання курсу гривні у 2019 році в Нацбанку пов'язують "припливом іноземних інвестицій" в гривневі облігації уряду, залученням зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значними валютними прибутками експортерів.

"Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП", - вважає заступник голови НБУ Олег Чурій.

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