Обмін полоненими: чи видасть Україна колишніх "беркутівців"? Випуск новин.

  • 26 грудня 2019

У випуску новин 26 грудня:

  • Чи готують колишніх беркутівців до великого обміну полоненими?
  • Різдво у Віфлеємі: туристи їдуть до біблійного міста, а місцеві жителі занепокоєні через своє майбутнє.
  • Більше ніж просто одяг: чому британці так люблять різдвяні джемпери?
  • Крихітне житло: як японці облаштовують свої помешкання.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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