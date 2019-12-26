Обмін полоненими: чи видасть Україна колишніх "беркутівців"? Випуск новин.
- 26 грудня 2019
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску новин 26 грудня:
- Чи готують колишніх беркутівців до великого обміну полоненими?
- Різдво у Віфлеємі: туристи їдуть до біблійного міста, а місцеві жителі занепокоєні через своє майбутнє.
- Більше ніж просто одяг: чому британці так люблять різдвяні джемпери?
- Крихітне житло: як японці облаштовують свої помешкання.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
І підписуйтесь на наш Youtube-канал.