Обмін полоненими: чи видасть Україна колишніх "беркутівців"? Випуск новин.

У випуску новин 26 грудня:

Чи готують колишніх беркутівців до великого обміну полоненими?

Різдво у Віфлеємі: туристи їдуть до біблійного міста, а місцеві жителі занепокоєні через своє майбутнє.

Більше ніж просто одяг: чому британці так люблять різдвяні джемпери?

Крихітне житло: як японці облаштовують свої помешкання.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.