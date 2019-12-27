У Казахстані розбився літак. Зі 100 пасажирів вижило 60

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У результаті аварії пасажирського літака авіакомпанії Bek Air в Казахстані загинуло більше десяти людей. Як повідомив аеропорт Алмати, звідки злітав лайнер, вижили 60 людей.

На даний момент медики підтвердили смерть 15 людей - одна людина померла в лікарні. Багато постраждали перебувають у важкому стані.

Усього на борту було 95 пасажирів і п'ятеро членів екіпажу.

Аеропорт Алмати опублікував список осіб, які вижили і яким надавали медичну допомогу, - у ньому 60 прізвищ.

Як повідомили представники влади Казахстану, аварія сталася при злеті з аеропорту Алмати.

Літак Fokker, що виконував рейс до столиці країни Нур-Султан, втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав в районі житлових будинків.

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Керівник управління охорони здоров'я Алмати Тлеухан Абілдаєв повідомив про 66 поранених, 50 з них госпіталізували. У важкому стані перебувають 12 пасажирів, заявив він близько полудня за місцевим часом.

Повідомляється, що літак не загорівся, проте кореспондент агенції Reuters, який перебуває в аеропорту, передає, що над місцем аварії стоїть щільний дим.

Як повідомили в МВС Казахстану, на місці катастрофи працює 976 спеціалістів і 70 одиниць техніки, а також 33 бригади швидкої допомоги.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття близьким загиблих в катастрофі та пообіцяв, що всіх винних суворо покарають.

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Польоти літаків Fokker призупинили

У парку авіакомпанії Bek Air - літаки Fokker 100 виробництва Нідерландів. Влада Казахстану призупинила польоти лайнерів цього типу. Також призупинили роботу авіакомпанії Bek Air.

Літак Fokker 100 може перевозити до 107 пасажирів. Перший політ цієї моделі відбувся 1986 року.

Виробник літака збанкрутував ще у 1996 році.

Літаки цього типу використовують багато великих авіакомпаній - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss та інші.

Літаку, який впав в Алмати (реєстраційний номер - UP-F1007) 23 роки. Перший політ він здійснив у квітні 1996 року.

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