Газета "Дзеркало тижня" видала "Зе!повіт" і припинила друкуватися

Копирайт изображения "Дзеркало тижня" Image caption "Дзеркало тижня" тепер буде лише у вигляді сайту

Одна з найвідоміших і найстаріших українських газет "Дзеркало тижня" видала останній друкований номер і повністю переходить не електронну версію.

Про це 27 грудня повідомили у редакційній статті під назвою "Зе!повіт" головна редакторка Юлія Мостова та її попередник Володимир Мостовий.

"Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий", - йдеться у статті.

Газета почала виходити 8 жовтня 1994 року спочатку російською, а згодом і українською мовами.

На її сторінках виходили статті не лише від журналістів редакції, а й від політиків та економістів.

В останньому номері вийшло 57 колонок експертів з різних сфер про реформи у 2020 році.

"Відходить ціла епоха"

Копирайт изображения "Дзеркало тижня" Image caption Остання редакційна стаття у паперовій версії газети має назву "Зе!повіт"

"Дякуємо вам за підтримку, критику, небайдужість до газети й країни, за більш як 25-річну "вірність клубу". На ваших очах ми пройшли шлях від королів інсайду - через острів свободи, де в часи жорсткої цензури могли себе реалізовувати журналісти інших видань, - до заповідника смислів" - говориться у редакційній статті.

"Кажуть, з паперовим "Дзеркалом" відходить ціла епоха. Напевно. Коли ми стартували, чинний прем'єр-міністр тільки-но освоював самокат, а президент таки ганяв на двоколісному велику", - додають Юлія Мостова та Володимир Мостовий, маючи на увазі прем'єра Гончарука та президента Зеленського.

Автори також кажуть, що головною метою видання завжди була підтримка реформ у країні відповідно до вимог сучасності: "Зе!повіт - це про те, як не бути розібраними на органи, як вижити й стати лідером у новому світі".

А наприкінці редакційної статті керівники газети звернулися до тих людей, які звикли її читати лише у паперовому вигляді:

"Ми обіймаємо всіх тих, хто не знає, що робити з кнопкою "Power". Але сподіваємося, що наш відхід в інтернет підштовхне вас до того, щоб навчитися та відкрити для себе безмежний світ".

З 2020 року "Дзеркало тижня" буде працювати лише як вебсайт.

Раніше у 2019 році припинили друк газета "Сегодня", а також гумористичний журнал "Перець".

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