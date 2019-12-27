2019 рік позначився не лише новими науковими відкриттями, а й залученням мільйонів людей до масових акцій з приводу майбутнього Землі. Чи стане це початком процесу перетворення розмов про екологію на реальні дії?

Науковий редактор BBC News Пол Рінкон пригадує найбільші історії зі світу науки у році, що минає.

Рік, коли світ прокинувся?

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У 2019 році рух проти світової кліматичної кризи отримав новий потужний "локомотив" - Грету Тунберг.

Протести, інспіровані юною шведською активісткою, буквально вибухнули по всьому світу: в Австралії, Уганді, Колумбії, Японії, Німеччині та Великій Британії.

На них виходили мільйони людей.

Сама ж Грета виступила на кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку, куди вона припливла на судні замість перельоту літаком.

"Ви розкидуєтеся порожніми словами, ви вкрали мої мрії, моє дитинство!" - заявила Грета Тунберг з трибуни і її слова розійшлися по всім медіа.

Копирайт изображения Time Image caption Грета Тунберг - "Людина року" за версією Time

Однак практичні результати за рік не такі обнадійливі.

Сполучені Штати, один з головних вуглецевих забруднювачів атмосфери, почали процес виходу з Паризької угоди, яка має на меті обмежити глобальне потепління на рівні, нижчому за 2 C. Дональд Трамп заявив, що ця угода невигідна для американської економіки.

Так само багатьох розчарували невиразні результати Міжнародних кліматичних переговорів ООН COP25 у Мадриді. Тепер значно більшого очікують від наступного саміту COP26, який пройде у 2020 у Глазго.

А тим часом Всесвітня метеорологічна організація заявила, що період з 2010 по 2019 рік, скоріше за все, стане найтеплішим на планеті за весь час спостережень.

"Вогняне кільце" чорної діри

Копирайт изображения EHT Collaboration Image caption Це перше в історії реальне зображення чорної діри

У квітні астрономи опублікували перше в історії реальне зображення чорної діри, що розташована в далекій галактиці.

Його вдалося отримати завдяки восьми телескопам, які об'єднали у мережу.

Вчені так описали цю чорну діру: "Її маса у 6,5 мільярдів разів більша, ніж у Сонця. І це одна з найважчих чорних дір, які, як ми вважаємо, існують. Це абсолютний монстр, чемпіон у важкій вазі серед чорних дір Всесвіту".

Її діаметр складає понад 40 мільярдів кілометрів, що в три мільйони разів перевищує розміри Землі.

На зображенні видно інтенсивне яскраве "кільце вогню" навколо самої чорної діри, яке виникло від того, що у неї "провалюється" надрозпечений газ.

Копирайт изображения Katie Bouman Image caption Фото вченої, яка вперше побачила чорну діру, стало вірусним у соцмережах

Саме зображення стало сенсацією, а фотографія 29-річної науковиці Кеті Боуман, яка працювала над ним разом з колегами, розійшлася по соцмережах не менш вірусно.

Океани та суходіл під загрозою

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В ООН підготували два дослідження, що засвідчили вкрай згубний вплив людства на планету, - як на суші, так і в океанах.

Перше - від Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (IPCC) - показує, як діяльність людей призводить до деградації ґрунтів, опустелювання, знищення лісів та вимирання видів тварин і рослин.

Друге ж вивчало, як підвищується рівень світового океану, тане крига, а тварини змушені шукати інші місця для проживання.

Один з авторів дослідження Жан-П'єр Гаттузо попереджає: "Синя планета перебуває у серйозній небезпеці прямо зараз, її б'ють з різних боків і це наша провина". Прогнозоване зростання рівня морів може вплинути на прибережні регіони, де нині живуть 700 млн людей.

На краю Сонячної системи

Копирайт изображения NASA/JHUAPL/SWRI/Roman Tkachenko Image caption "Ультіма Туле" - астероїд у поясі Койпера

У січні зонд NASA New Horizons зміг провести найвіддаленіші в історії дослідження об'єкта у Сонячній системі.

Запущений ще у 2006 році, він виконав свою основну місію з дослідження Плутона у 2015 році. Але палива залишилося ще цілком достатньо для інших завдань, й учені направили зонд до об'єкта під назвою 2014 MU у поясі Койпера.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зонд New Horizons пролетів повз таємничий об'єкт Ultima Thule.

Це крижаний астероїд, який назвали згодом "Ультіма Туле" ("Край світу") та "Аррокот" ("Небо" на мові одного з індіанських племен поухатанів).

Вчені припускають, що схожих об'єктів у поясі Койпера на краю Сонячної системи може бути досить багато й по них можна вивчати, якими були планетарні тіла 4,6 млрд років тому.

Сам астероїд складається з двох частин ("Ультіми" і "Туле"), які утворилися, за словами вчених, від зіткнення з іншим об'єктом.

Рекордне танення у Гренландії

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У вересні британський вчений сер Девід Кінг зізнався, що його лякають зміни клімату, які відбуваються швидше, ніж очікувалося. Одним із найяскравіших свідчень цього є рекордне танення льоду у Гренландії.

Влітку температура там впевнено трималася вище звичайних показників для цього арктичного регіону.

Як писав журналіст Девід Шукман про свою поїздку туди, лише у 2019 році Гренландія втратила таку кількість льоду, якої достатньо, щоб підняти рівень світового океану на понад міліметр.

Image caption Лід у Гренландії тане значно швидше, ніж 20 років тому

Він відвідав льодовик, який знімав у 2004 році, й виявив, що той зменшився на 10 см, що дуже багато за такий період.

Якщо ж розтане вся Гренландія, то океан підніметься на сім метрів. І хоча на це можуть піти тисячі років, у Американському геофізичному союзі кажуть, що зараз гренландська крига тане усемеро швидше, ніж в 1990-х.

А професор Енді Шеперд з Лідського університету попереджає: "Формула проста - з підняттям рівня світових морів на кожен сантиметр вода затоплюватиме по шість мільйонів людей на всій планеті".

Гості з космосу

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Хоча про астероїди, які знищують людство, регулярно знімають фантастичні фільми, реальна ймовірність зіткнення Землі з таким великим об'єктом досить мала.

Однак, як переконалися динозаври, цей ризик з часом зростає.

Астрономи намагаються спостерігати за астероїдами неподалік Землі, однак їхня загальна кількість перевищує 19 тис. й багато з них несуться у космосі непоміченими.

А тому можуть стати громом серед ясного неба для людей.

У березні в NASA повідомили, що наприкінці 2018 року в атмосфері вибухнув великий метеор, який вивільнив стільки енергії, як 10 атомних бомб у Хіросімі.

На щастя, це сталося над безлюдним регіоном російської Камчатки і не призвело до жертв і руйнувань.

Однак такий вибух, якби він стався у нижчих шарах атмосфери над більш залюдненою територією, міг наробити багато шкоди.

А вже у липні астероїд розміром з футбольне поле пролетів за 65 тис. км від поверхні Землі - це у п'ять разів ближче, ніж відстань до Місяця.

Копирайт изображения esa.int Image caption 100-метровий астероїд помітили, коли він був уже біля Землі

"Скелю", діаметром 100 метрів, помітили, лише коли вона вже наблизилася до Землі. Хоча раніше астероїд бачили, однак не зрозуміли, що він може пролетіти біля нашої планети.

Навколоземні об'єкти вивчали два автоматичні зонди.

Японський "Хаябуса-2" досліджував астероїд Рюгу і встановив, що це уламок якогось більшого об'єкта.

А американська місія Osiris-Rex, направлена до астероїда Бенну, виявила навколо нього шлейф з каміння, знесеного з його поверхні.

"Брудні" наслідки чистої енергетики

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сильний парниковий газ все частіше використовують у приладах для енергетики

Гексафторид сірки (SF6) - незаймистий газ, який використовують у електроприладах, щоб запобігати коротким замиканням та загорянню.

Зокрема такі дивайси все частіше встановлюють на вітрогенераторах.

І паралельно SF6 - це один з найсильніших відомих парникових газів.

Як встановив журналіст Метт МакГрат, його рівень в атмосфері зараз зростає.

І хоча концентрація поки що дуже невелика, у майбутньому вона може зрости, адже через бум вітроенергетики кількість приладів з SF6, як очікується, до 2030 року зросте на 75%.

Ситуацію погіршує те, що науці невідомі природні механізми розчинення чи поглинання цього газу, якщо він потрапляє в атмосферу.

Квантові комп'ютери

Копирайт изображения Google Image caption Квантовий процесор пристрою Sycamore

У теорії новий тип комп'ютерів - квантові комп'ютери - будуть працювати значно швидше, ніж ті, якими ми користуємося сьогодні.

Але на практиці ще нікому не вдавалося сконструювати таку квантову машину, яка б справді діяла швидше звичайних комп'ютерів.

Не вдавалося до 2019 року.

У жовтні Google оголосили, що їхній процесор Sycamore вперше зміг досягнути "квантової переваги" і виконав певне завдання за 200 секунд, тоді як сучасному найкращому суперкомп'ютеру на це знадобилося б 10 тис. років.

Компанія IBM, яка розробляє власний квантовий комп'ютер, висловила сумніви щодо озвучених Google показників.

Однак цей рік вже вважається значним стрибком у розвитку квантових комп'ютерів та наближення їхніх характеристик до тих, які лише пророкували раніше.

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