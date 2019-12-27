Археологи знайшли палац цивілізації мая, якому понад тисяча років
Мексиканські археологи знайшли раніше невідомий палац цивілізації мая, якому понад тисяча років.
Залишки будівлі висотою шість метрів, довжиною 55 метрів і шириною 15 метрів були виявлені під час розкопок на місці стародавнього міста Кулуба на півострові Юкатан.
Науковці переконані, що палац використовували протягом двох історичних епох, починаючи з VII століття нашої ери.
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Цивілізація мая проіснувала понад тисячу років до того, як іспанські конкістадори підкорили регіон.
Свого часу цивілізація мая керувала значними частинами нинішньої південної Мексики, Гватемали, Белізу та Гондурасу.
У Національному інституті антропології та історії Мексики вважають, що палац, ймовірно, використовувався протягом двох періодів історії мая - спочатку з VII по IX століття нашої ери, а потім з середини IX по XI століття.
Дослідники також вивчають чотири інших будівлі в цьому районі, зокрема вівтар, рештки двох житлових будинків і круглу споруду, яка, ймовірно, є піччю.
"Ця робота - лише початок, адже ми знайшли одну з найбільш об'ємних структур, але ж є й інші", - цитує агентство Reuters Альфредо Барреру, археолога з Національного інституту антропології та історії.
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Є побоювання, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру, тому природоохоронці розглядають ідею засадити лісом археологічну зону Кулуби поблизу популярного карибського курорту Канкун.
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