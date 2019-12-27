Археологи знайшли палац цивілізації мая, якому понад тисяча років

Копирайт изображения Reuters Image caption Є побоювання, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру

Мексиканські археологи знайшли раніше невідомий палац цивілізації мая, якому понад тисяча років.

Залишки будівлі висотою шість метрів, довжиною 55 метрів і шириною 15 метрів були виявлені під час розкопок на місці стародавнього міста Кулуба на півострові Юкатан.

Науковці переконані, що палац використовували протягом двох історичних епох, починаючи з VII століття нашої ери.

Цивілізація мая проіснувала понад тисячу років до того, як іспанські конкістадори підкорили регіон.

Копирайт изображения Reuters Image caption На опублікованих кадрах видно, що стародавня будівля вкрита рослинністю

Свого часу цивілізація мая керувала значними частинами нинішньої південної Мексики, Гватемали, Белізу та Гондурасу.

У Національному інституті антропології та історії Мексики вважають, що палац, ймовірно, використовувався протягом двох періодів історії мая - спочатку з VII по IX століття нашої ери, а потім з середини IX по XI століття.

Дослідники також вивчають чотири інших будівлі в цьому районі, зокрема вівтар, рештки двох житлових будинків і круглу споруду, яка, ймовірно, є піччю.

"Ця робота - лише початок, адже ми знайшли одну з найбільш об'ємних структур, але ж є й інші", - цитує агентство Reuters Альфредо Барреру, археолога з Національного інституту антропології та історії.

Є побоювання, що знахідка може постраждати від впливу сонця і вітру, тому природоохоронці розглядають ідею засадити лісом археологічну зону Кулуби поблизу популярного карибського курорту Канкун.

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