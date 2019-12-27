"Газпром" виплатив Україні $2,9 млрд. Зеленський каже про "велику перемогу"

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"Газпром" виплатив Україні понад 2,9 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив у Facebook виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

"Так, Україна отримала 2,918 мільярдів доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!" - написав він.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни - велика. Гроші вже на українських рахунках - відповідно до досягнутих домовленостей", - прокоментував новину президент Володимир Зеленський.

У двох рішеннях взимку 2017-2018 року Стокгольмський арбітраж визнав, що українська сторона заборгувала "Газпрому" 2 млрд доларів за поставлений, але не оплачений газ, однак російська монополія заборгувала операторам українських трубопроводів 4,6 млрд за транзит.

Наприкінці листопада нинішнього року шведський апеляційний суд залишив в силі ці рішення, з яких випливало, що "Газпром" зобов'язаний сплатити Україні різницю в 2,6 млрд доларів. Додатково накопичились відсотки через затягування з виплатою.

Раніше в українському уряді заявляли про можливість підписання нового контракту щодо транзиту газу з Росії до 29 грудня.

Початок реалізації домовленостей?

20 грудня 2019 року представники України та Росії підписали протокол, в якому узгодили головні пункти майбутньої газової співпраці двох країн, зокрема - боргів та транзиту.

Тоді ж сторони заявили, що мають підписати офіційний контракт на постачання газу до 29 грудня цього року.

Головними пунктами протоколу було:

Україна і Росія домовилися про гарантовані обсяги транзиту російського газу на найближчі п'ять років - перший рік 65 млрд кубометрів, наступні - по 40.

До Нового року російська компанія заплатить Україні відсуджені в Стокгольмі 2,9 млрд доларів. Але Україна відмовляється від позовів на понад 10 мільярдів.

"Крапля в морі"

Представник "Газпрому" 21 грудня підтвердив, що з урахуванням пені компанія заплатить 2,9 млрд доларів, платіж відбудеться до 29 грудня.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Козак згодом заявив, що виплата компенсації в майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським арбітражем - це "крапля в морі" у порівнянні з іншими можливими претензіями до Росії.

Копирайт изображения EPA Image caption Міністр енергетики Олексій Оржель та виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

Потенційно Україна могла відсудити ще понад 12 мільярдів доларів, проте Україна від цих претензій має відмовитись.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко напередодні написав, що українська команда до 26 грудня встигла виконати "домашнє завдання" - підготували проєкти контрактів, які готові до підписання.

За його словами, 26 грудня команди "Нафтогазу" та "Газпрому" мали зустрітись, щоб остаточно погодити умови договорів і спільний контракт.

Пан Вітренко висловлював сподівання, що контракт підпишуть вже 27 грудня.

В Україні найбільше критикували дуже незначні обсяги транзиту газу, які практично не даватимуть Україні прибутків, а також відмову від майбутніх позовів проти "Газпрому".

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