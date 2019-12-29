Кого Україна може віддати в обмін на своїх полонених

Що відомо про людей, яких Україна може обміняти на полонених з так званих "ДНР" і "ЛНР"?

Напередодні у медіа з'явилося багато інформації про те, як суди відпускають з СІЗО чи в'язниць фігурантів резонансних справ, які можуть бути у списках на обмін, поданих від самопроголошених "республік".

Точних списків наразі немає, однак BBC News Україна зібрала інформацію про тих, кого Україна сьогодні, ймовірно, обміняє на своїх полонених.

"Беркутівці"

Image caption Олег Янішевський - ексзаступник командира київського "Беркута"

Колишніх бійців т.зв. "чорної роти" "Беркуту" звинувачують у розстрілі "майданівців", внаслідок чого 20 лютого 2014 року загинуло 48 людей і ще 80 були поранені.

Загалом у цій справі фігурують 25 "беркутівців", однак 20 з них давно зникли з України - переважна більшість виїхали до Росії, як командир роти Садовник.

В Україні ж затримали і судили п'ятьох. Це:

Павло Аброськін;

Олег Янішевський;

Сергій Зінченко;

Олександр Маринченко;

Сергій Тамтура.

Янішевський - ексзаступник командира київського "Беркута", решта - бійці. Олег Янішевський та Олександр Маринченко також встигли взяти участь в АТО та мають статус учасників бойових дій.

Всім п'ятьом загрожували значні тюремні строки чи довічне ув'язнення.

У липні 2019 року суд відпустив під домашній арешт Сергія Тамтуру, а у грудні - Олександра Маринченка.

Image caption Сергій Зінченко, один з "беркутівців", яких звинуватили у вбистві людей на Майдані

Решту трьох також відпустили з СІЗО 28 грудня - ввечері перед днем обміну.

Генпрокуратура підтвердила, що їх включили до списку на обмін.

При цьому, вироку по справі щодо розстрілів на Майдані не було - очікувалось, що він з'явиться у 2020 році.

Крім того, п'ятеро "беркутівців" так і не дали свідчень по справі, посилаючись на статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. Їхній захист пояснював, що вони даватимуть свідчення на відповідній стадії судового процесу - під час дебатів.

Image caption Павло Аброськін за кілька днів до обміну

Їхнє звільнення викликало протести та заперечення зі сторони родичів загиблих "майданівців".

Водночас пропрезидентські спікери (наприклад, Сергій Лещенко) заявили, що справа проти "беркутівців" не розвалиться і їх все одно судитимуть заочно.

Перед обміном припускали, що хтось з п'яти "беркутівців" міг відмовитися від обміну й передачі в ОРДЛО.

"Харківські партизани"

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов

Трьом фігурантам справи про вибух у Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинуло четверо учасників патріотичної ходи, також загрожувало довічне ув'язнення.

Це, так звані "харківські партизани":

Володимир Дворніков;

Віктор Тетюцький;

Сергій Башликов.

28 грудня суд у Харкові засудив їх до довічного ув'язнення, проте одразу ж відпустив під особисте зобов'язання.

Свою вину вони, як і "беркутівці", не визнавали. Хоча на початку судового процесу вину визнали, але згодом заявили, що ті свідчення були отримані під тортурами.

26 грудня прокурор заявив, що "російською стороною до списку обмінюваних осіб принципово включені Башликов, Дворніков та Тетюцький". І попросив суд звільнити їх під особисте зобов'язання.

Захист родин загиблих виступав категорично проти обміну "харківських партизанів".

Справа 9 травня у Маріуполі ("банда Мангуста")

Копирайт изображения Reuters Image caption 9 травня 2014 року будівлю міліції у Маріуполі спробували захопити проросійські сепаратисти, були загиблі з обох сторін

Так званій "банді Мангуста" інкримінують участь у захопленні міліції у Маріуполі 9 травня 2014 року у складі групи, очолюваної ексміліціонером на прізвисько "Мангуст".

Тоді загинуло шестеро українських силовиків і кілька нападників.

Згодом затримали чотирьох учасників "банди Мангуста". Це:

Євген Дружинін;

Олександр Стрельникович;

Віктор Скрипник;

В'ячеслав Бірюков.

За статтями, за якими їх звинувачували, їм загрожувало довічне ув'язнення. Вони свою вину не визнають.

Адвокати повідомили, що вони попросили включити їх до списків на обмін з ОРДЛО.

26 грудня маріупольський суд відпустив їх під особисті зобов'язання.

Проти виступила матір одного з загиблих 9 травня 2014 року міліціонерів Михайла Єрмоленка, яка звинуватила суд у затягуванні справи.

За даними місцевих медіа, насправді всіх чотирьох до обміну утримували у приміщенні Державної виконавчої служби.

Фермер, який здав спецпризначенців

Копирайт изображения OK.RU

Микола Бутрименко

У липні 2014 року під час операції по евакуації двох українських пілотів з підконтрольної сепаратистам території загинули десятеро бійців 3-го полку спецпризначення, ще кілька потрапили у полон.

За даними слідства, саме Микола Бутрименко, на фермі якого ночували спецпризначенці, повідомив про них сепаратистам, які оточили і розстріляли українських бійців.

Копирайт изображения 5 канал Image caption Микола Бутрименко у суді

У червні 2016 року його затримали у результаті спецоперації на нейтральній території одного з КПВВ, а у травні 2019 році засудили до 8 років "за фінансування" тероризму". Однак за "законом Савченко" перебувати у в'язниці йому залишалося близько року.

26 грудня стало відомо, що Миколу Бутрименка звільнили з-під варти.

Ймовірно, він, як й інші звільнені, реально не був на волі, а чекав на обмін у спеціальному місці.

Обмін з Одеси

Копирайт изображения "Думская" Image caption Одеських так званих "комуністів-терористів" звинувачували у кількох вибухах в Одесі. Їх затримали у 2015 році. Вони свою вину не визнають

Олександр Шевцов

Ігор Удовенк о

Євгені й Подмазк о

Катерин а Фот є в а

Володимир Грубник

Сергій Долженков

Костянтин Калашніков

Денис Шатунов

Напередодні обміну суд в Одесі, за даними одеського видання "Думская" з посиланням на джерела у СБУ, звільнив з-під варти підозрюваних у низці диверсій в регіоні Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка та Катерину Фотєву (так звана справа одеських "комуністів-терористів").

Також серед тих, кого відпустили перед обміном - Костянтин Калашніков, якого в 2017 році засудили за диверсію на залізниці, та Денис Шатунов - звинувачений в організації замовного вбивства, якому вдалось запобігти.

Окрім того, суд відпустив підозрюваного в організації вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника та фігуранта "справи 2 травня" й лідера одеського Антимайдану Сергія Долженкова.

Після обміну Володимир Грубник вже встиг поспілкуватися з російськими телеканалами. Він розповів, що просидів в українській в'язниці 4 роки і 2 місяці "за, скажемо так, неконвенційні військові дії проти укрнацистського режиму".

"От тепер це мій дім. І я сподіваюся, що все ж почнеться рух у зворотньому напрямку, щоб зробити те, що ми, з різних причин, не зробили у 2014 році". Він додав, що "мріє про звільнення всієї Новоросії".

Копирайт изображения УНІАН

Загалом з Одеси, за даними медіа, на обмін мали піти щонайменше 11 людей.

Фігуранти з Дніпра

У Дніпрі 27 грудня відпустили на волю підозрюваних в організації диверсії ФСБ й вербування для цих цілей ветеранів АТО під виглядом заробітків у Росії.

Олександр Каратай

Дар'я Мастікашева

Копирайт изображения ТСН Image caption Олександр Каратай та Дар'я Мастікашева. Скрін відео ТСН запису з екрану у залі суду

Це підозрювані у державній зраді - 36-річний Олександр Каратай та 33-річна Дар'я Мастікашева.

Засідання у цій справі навіть не було вказане у розкладі Красногвардійського районного суду. Суд затвердив угоду про визнання провини.

Їхній адвокат Володимир Рибін анонсував, що їх готують до обміну.

Ще один харків'янин

Максим Мисяк

Перед обміном Дзержинський райсуд Харкова звільнив з-під арешту Максима Мисяка, обвинуваченого у трьох вбивствах і підготовці замаху на депутата, стверджували харківські юристи.

Як повідомив юрист Олександр Каленик, Мисяка звинувачували у вбивстві трьох осіб та підготовці замаху на депутата. При чому частина злочинів сталась до 2014 року.

Відповідно до клопотання, яке юрист опублікував у Facebook, прокурор просив змінити Мисяку запобіжний захід на особисте зобов'язання "з метою реалізації мирного плану президента України".

Частина вбитих була бізнес-конкурентами керівників організації "Оплот", яка згодом стала однією з рушійних сил створення "ДНР".

"Бойовики ЛНР"

Валерія Єфіменка

Дениса Петрова

Також з вироків судів стало відомо про те, що на обмін можуть піти два учасники збройних формувань "ЛНР" Валерій Єфіменко та Денис Петров.

Обоє визнали свою вину, їх засудили до кількох років в'язниці.

Водночас у судових вироках вказується, що їх обміняють на "осіб військових формувань України та цивільних заручників, що перебувають в полоні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", і надавався дозвіл СБУ на етапування обох до місця обміну.

Окрім того, серед тих, кого віддали на обмін, - менш відомі люди, засуджені за сепаратизм та схожі злочини. Так, лише за 2019 рік за матеріалами контррозвідки СБУ було засуджено 90 людей, зокрема 24 - за державну зраду, 35 - за терористичну діяльність.

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