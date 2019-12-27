Шеф-кухар працював на Різдво попри виграш понад мільйона доларів у лотерею

Копирайт изображения PA Media Image caption Дідзіс Пірагс вже купив будинок на виграні гроші, але вирішив допрацювати свої зміни у пабі

Шеф-кухар у британському пабі відпрацював зміну на Різдво попри виграш 1 млн фунтів (1,3 млн доларів) у лотерею. Він каже, що відчуває необхідність допрацювати заплановані зміни у закладі.

36-річний громадянин Латвії Дідзіс Пірагс виграв велику суму грошей 21 грудня під час ланчу в пабі Phantom Winger у Броутоні, графство Ланкашир.

Він звик працювати 60 годин на тиждень у пабі, проте зараз каже, що хоче проводити більше часу зі своїм сином.

Свій виграш пан Пірагс назвав "найкращою мрією, яка стала реальністю у різдвяний час".

Копирайт изображения PA Media Image caption Дідзіс Пірагс знаходився у пабі, коли виграв у лотерею

Пан Пірагс, який переїхав до Британії дев'ять років тому, сказав, що проводив обідню перерву разом з сином, який живе з ним у кімнаті над приміщенням пабу, коли вирішив зіграти в онлайн-гру у Національну лотерею і виграв.

"Я буквально побіг сходами і сказав моїй керівниці: дивись, дивись, це 1 млн фунтів, чи не так?", - розповідає він.

"Вона сказала "так, це 1 мільйон фунтів стерлінгів", і я подзвонив за номером, вони підтвердили це".

Шеф-кухар каже, що вирішив працювати на Різдво, попри виграш. "Мені все ж потрібно закінчити свої зміни", - сказав він.

Після виграшу Дідзіс Пірагс придбав будинок з чотирма спальнями, а сину купив навушники як додатковий різдвяний подарунок. Втім, каже, що хоче звикнути до нової ситуації, перш ніж витрачати більше.

"Все, що я хочу, - бути спроможним забезпечити найкраще життя моєму синові, і ця перемога дозволить мені зробити саме це", - сказав він.

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