Аварія літака у Казахстані: історія чоловіка, що вижив. Випуск новин.
- 27 грудня 2019
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У випуску новин 27 грудня:
- Аварія Літака у Казахстані: чому це сталося?
- Підготовка до обміну полоненими: суд вирішує, чи відпустити із під варти колишніх беркутівців
- Що про ринок землі думають у селі?
- Штучна, жива, зрубана: як вибрати новорічну ялинку?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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