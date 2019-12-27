Аварія літака у Казахстані: історія чоловіка, що вижив. Випуск новин.

У випуску новин 27 грудня:

Аварія Літака у Казахстані: чому це сталося?

Підготовка до обміну полоненими: суд вирішує, чи відпустити із під варти колишніх беркутівців

Що про ринок землі думають у селі?

Штучна, жива, зрубана: як вибрати новорічну ялинку?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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