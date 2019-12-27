Аварія літака у Казахстані: історія чоловіка, що вижив. Випуск новин.

  • 27 грудня 2019

У випуску новин 27 грудня:

  • Аварія Літака у Казахстані: чому це сталося?
  • Підготовка до обміну полоненими: суд вирішує, чи відпустити із під варти колишніх беркутівців
  • Що про ринок землі думають у селі?
  • Штучна, жива, зрубана: як вибрати новорічну ялинку?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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