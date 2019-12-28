Наступ за підтримки військ Росії призвів до хвилі у сотні тисяч біженців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські військові у Сирії

Наступ сирійських військ за підтримки російських сил змусив понад 235 тисяч цивільних мешканців втікати з сирійської провінції Ідліб.

Втеча біженців сталась в період з 12 по 25 грудня, коли бойові дії в регіоні різко активізувалися.

Провінція Ідліб на північному заході Сирії залишається останнім великим регіоном, який утримують сили, опозиційні режиму Башара Асада.

Сирійські урядові війська за підтримки російських військових ведуть обстріли Ідлібу з кінця листопада.

Агенція Reuter цитує одного з біженців, сирійця Абу аль-Маджида Нассера, який втік з сім'єю з Тель-Манаса після артобстрілів міста.

Він заявив кореспонденту агентства, що російський президент Путін "хоче вбити всіх сирійців, які перебувають в опозиції режиму".

У четвер президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити насильство в Ідлібі.

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"Росія, Сирія та Іран вбивають або ж готуються вбити тисячі безвинних жителів провінції Ідліб. Не робіть цього! Туреччина докладає великих зусиль для того, щоб зупинити цю бійню", - написав Трамп в Twitter.

Москва і Дамаск відкидає звинувачення в обстрілі цивільного населення і стверджують, що вони борються з екстремістами.

Управління з координації гуманітарних питань ООН (OCHA) підтверджує, що активізація військових дій на землі та ударів з повітря в середині грудня призвела до масової втечі цивільного населення з цього району.

Десятки тисяч сімей, багато з яких за час громадянської війни вже не раз змінювали місце проживання, на легкових машинах і вантажівках рушили на північ.

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У звіті OCHA вказується, що наступ урядових сил призвів до того, що місто Маарат-аль-Нуман і найближчі до нього території на півдні Ідлібу практично спорожніли.

Більшість переміщених осіб вирушило в міста і табори біженців в північній частині Ідлібу і сусідній провінції Алеппо.

Багато хто з біженців гостро потребують гуманітарної допомоги, їм потрібне житло, продукти, медикаменти, а також інша допомога у зв'язку з настанням зими, зазначає ООН.

Втеча біженців ускладнюється відсутністю автомобільного палива і тим, що деякі водії відмовляються їхати, побоюючись обстрілів.

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Тисячі сімей також бояться переїзду, остерігаючись ударів з повітря та обстрілів в дорозі, йдеться в документах ООН.

У серпні наступ на Ідліб призупинили після того, як за посередництва Росії, яка надає підтримку уряду Асада, і Туреччини, що допомагає сирійській опозиції, встановили перемир'я.

Однак бойові дії з того часу періодично поновлювалися, оскільки президент Асад, якому Росія допомогла досягти перелому в ході 8 річної громадянської війни, хоче остаточно перемогти повстанців і джихадистів.

У вересні Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR) підтвердило загибель більш ніж тисячі мирних жителів на північному заході Сирії в результаті квітневих бойових дій між силами опозиції і уряду.

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