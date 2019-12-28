Ісламісти на Різдво "обезголовили 10 християн-заручників" на знак помсти
Бойовики "Ісламської держави" показали відео, стверджуючи, що вони вбили 11 християн у Нігерії.
ІД заявила, що це частина оголошеної кампанії "помсти" за смерть свого лідера Абу Бакр аль-Багдаді під час американського рейду у жовтні.
Жодних деталей щодо жертв вони не надали. Відомо, що всі вони чоловіки, а захопили їх протягом "останніх тижнів" у нігерійському штаті Борно.
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56-секундне відео зробило інформаційне агентство ІД Amaq.
Його оприлюднили 26 грудня й аналітики кажуть, що це зробили спеціально до святкування Різдва.
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі засудив вбивства і закликав нігерійців не дозволяти ділити себе за релігійними принципами.
"Ми ні в якому разі не повинні дозволяти терористам розділяти нас, стравлюючи християн проти мусульман, оскільки ці варварські вбивці не представляють іслам та мільйони інших законослухняних мусульман у всьому світі", - сказав він.
Він не згадував про особи жертв. Агенції з допомоги населенню, чий персонал утримують місцеві представники "Ісламської держави у Західній Африці" (Iswap), поки не коментували ситуацію.
Що ми бачимо на відео?
Кадри зняті на невідомій відкритій місцевості. Один полонений посередині застрелений, а інші 10 на землі без голови.
"Ми вбили на знак помсти за вбивство наших лідерів, включаючи Абу Бакр аль-Багдаді та (речника ІС - Ред.] Абул-Хасан аль-Мухаджира", - сказав член медіа-підрозділу групи, вказує журналіст Ахмад Салкід, який перший надіслав відео.
Наскільки активна "Ісламська держава" в Нігерії?
Одна фракція нігерійської ісламістської групи "Боко Харам" відділилась в 2016 році й зараз бореться під прапором Iswap.
На початку цього місяця група заявила, що вбила чотирьох працівників агенцій допомоги, яких вона викрала у північно-східній Нігерії.
Минулого року Iswap убила двох акушерів, яких раніше взяли у заручники.
Група також активна у сусідніх країнах, включаючи Буркіна-Фасо, Камерун, Чад, Нігер та Малі.
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