Кривавий теракт в африканській столиці – десятки загиблих

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Щонайменше 20 людей загинули від вибуху бомби в автомобілі під час ранкової години пік у столиці Сомалі.

Вибух стався на КПП на заповненому перехресті в Могадішо.

"Вибух був руйнівним, і я можу підтвердити, що понад 20 цивільних мешканців загинули. Поранених є набагато більше", - заявив агенції AFP офіцер поліції Ібрагім Мохамед.

Жодна група ще не взяла на себе відповідальності за бомбу, але бойовики "Аль-Шабаб" часто здійснювали тут подібні напади.

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