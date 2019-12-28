Кривавий теракт в африканській столиці – десятки загиблих
Щонайменше 20 людей загинули від вибуху бомби в автомобілі під час ранкової години пік у столиці Сомалі.
Вибух стався на КПП на заповненому перехресті в Могадішо.
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"Вибух був руйнівним, і я можу підтвердити, що понад 20 цивільних мешканців загинули. Поранених є набагато більше", - заявив агенції AFP офіцер поліції Ібрагім Мохамед.
Жодна група ще не взяла на себе відповідальності за бомбу, але бойовики "Аль-Шабаб" часто здійснювали тут подібні напади.
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