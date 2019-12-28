Копирайт изображения Укрінформ Image caption Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов

Фрунзенський райсуд Харкова засудив до довічного строку ув'язнення з конфіскацією майна звинувачених у вчиненні теракту в Харкові 2015 року. Але звільнив просто у залі суду - їх мають обміняти в ОРДЛО.

Суд змінив їм запобіжний захід на особисте зобов'язання, повідомляє із зали суду позаштатний кореспондент ВВС News Україна.

Це так звані "харківські партизани": Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов.

Захист родин загиблих виступав категорично проти обміну "харківських партизанів".

Перед будівлею суду активісти розтягли великий банера з написом "Обмін терористів - ганьба Зеленському".

Свою вину вони не визнавали. Хоча в 2015 році слідство вказувало, що звинувачені визнали свою провину, а в ході досудового слідства дали свідчення і розповіли, як вони діяли.

Копирайт изображения Антон Авіжас

На суді вони заявили про тортури та наполягали на власній невинуватості. Під час зачитування вироку обвинувачені були на відеозв'язку з СІЗО.

26 грудня 2019 року прокурор заявив, що "російською стороною до списку обмінюваних осіб принципово включені Башликов, Дворніков та Тетюцький". І попросив суд звільнити їх під особисте зобов'язання.

За даними СБУ, один з них - колишній працівник спецпідрозділу "Беркут". Всі троє - члени "Оплоту", який визнаний в Україні терористичною організацією.

Суд над членами "Оплоту", яких звинувачують в організації вибуху 22 лютого під час недільної ходи в річницю подій Майдану, тривав з квітня 2015 року.

Тоді загинуло четверо людей, ще дев'ять були поранені. За чотири доби Служба безпеки розкрила теракт, встановила та затримала ймовірних організаторів.

Вибух 22 лютого

22 лютого харківські активісти влаштували акцію до річниці подій Майдану. Вибух пролунав, коли колона рушила проспектом Маршала Жукова у центр міста.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція на місці теракту

Слідство з'ясувало: міну заклали на узбіччі проспекту - за кілька сотень метрів від Палацу спорту. Це була МОН-100 - протипіхотна осколкова міна спрямованої дії, потужність - 2 кг тротилу, радіус дії - понад 100 метрів.

Значну частину ударної хвилі взяв на себе вантажний автомобіль, який випадково опинився на перекритій для руху транспорту вулиці.

Однак металеві осколки міни вразили 13 людей. Двоє з них - активіст харківського Майдану Ігор Толмачов та підполковник міліції Вадим Рибальченко - загинули на місці.

Через добу в лікарні помер одинадцятикласник Данило Дідик. Ще за 12 годин - студент-першокурсник Микола Мельничук.

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