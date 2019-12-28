Шулявський міст: відкрили найскандальніший шляхопровід Києва

Копирайт изображения Віталій Кличко Image caption Міст відкривав мер Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза

У Києві відкрили для проїзду автомобілів частину Шулявського мосту, через який проходить одна з найважливіших транспортних артерій міста біля метро "Шулявська".

27 грудня відбулось випробування мосту і по ньому пускали вантажівки вагою 30 тонн.

Відкриття всієї розв'язки заплановане на літо наступного року. Повна вартість реконструкції розв'язки складе понад мільярд гривень.

В березні 2019 року розпочали демонтаж Шулявського мосту і перекрили його для проїзду автомобілів.

Перекриття однієї з головних транспортних артерій Києва спричинило численні затори. Водії змушені шукати об'їзні шляхи.

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27 лютого 2017 року в Києві частково обвалився міст на Шулявському шляхопроводі - важливій транспортній артерії міста.

Шулявський шляхопровід збудували у 1960-х роках. У 2000-х роках під ним сталося кілька пожеж.

А в 2013 році стан мосту визнавали аварійним.

Ремонт і скандали

Руйнація мосту в 2017 році та коментарі з цього приводу мера Віталія Кличка викликали цілу хвилю мемів.

"Міст втомився", - пішов гуляти у соціальних мережах мем з перекрученої фрази мера.

"Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації", - сказав тоді Кличко.

Копирайт изображения Віталій Кличко

Конкурс на визначення проєкту ремонту та сам ремонт супроводжувались низкою скандалів.

Активісти вказували, що переможцем став не найкращий та суттєво дорожчий проєкт.

Вже під час реконструкції виникла проблема з передачею для побудови всього шляхопроводу одного виробничих приміщень колишнього заводу "Більшовик".

Це приміщення так і не передали для спорудження шляхопроводу, тому відремонтувати вдалось тільки сам міст, а не весь комплекс зі з'їздами.

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