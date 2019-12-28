Податкова йде в Instagram: шукатимуть незаконні доходи користувачів

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Французький уряд може впровадити план моніторингу соціальних мереж для виявлення фактів ухилення від сплати податків.

Цей план схвалив конституційний суд країни.

Митникам та податковим службовцям дозволять переглядати профілі користувачів, дописи та фотографії, аби виявляти непідтверджені доходи.

Нові правила є частиною ширшого закону про податкові зміни, ухвалені минулого тижня.

Правозахисні групи та французький орган із захисту даних висловили занепокоєння щодо цих кроків.

У своїй постанові конституційний суд визнав, що конфіденційність та свобода висловлення поглядів користувачів можуть бути обмежені, однак схвалив його з певними умовами.

Він встановив, що владі доведеться стежити за тим, щоб вміст сторінок, захищений паролем, був поза межами дії закону. І що вони зможуть використовувати лише публічну інформацію, яка стосується особи, що розкриває її в інтернеті.

Суд також заявив, що регулятори повинні уважно стежити, як використовується інформація.

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Масовий збір даних є частиною трирічного експерименту з онлайн-моніторингу французьким урядом і значно збільшує повноваження держави в галузі онлайн-нагляду.

Французький орган охорони даних CNIL заявив, що визнає, що цілі уряду є законними, але заявив, що нова політика створюватиме ризики для свобод людини.

Міністр фінансів Джеральд Дарманін нещодавно назвав нові правила "ще одним інструментом боротьби з шахрайством".

"Якщо ви скажете, що ви не є фіскальним резидентом у Франції, і ви продовжуєте публікувати фотографії в Instagram з Франції, можуть виникнути проблема", - сказав він газеті "Le Figaro".

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