Зеленський: "Обмін повинен бути завтра"

Копирайт изображения Telegram Офісу президента Image caption Зеленський чекає на обмін 29 грудня

Президент Володимир Зеленський заявив, що в неділю, 29 грудня, очікується обмін полонених. Таку заяву він зробив під час візиту до Івано-Франківської області. Проте, за його словами, досі не завершили процедуру верифікації списків.

"Обмін повинен бути завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей", - сказав голова держави.

Суд триває

У Києві вже кілька днів триває суд над обвинуваченими у вбивстві на Майдані ексбійцями спецпідрозділу "Беркут", яких, за даними Генпрокуратури, мають обміняти.

Адвокати родин "Небесної сотні", як і самі родини, проти такого обміну.

Йдеться про п'ятьох обвинувачених: Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Олег Янішевський - ще під вартою. Ще два обвинувачених - Сергій Тамтура та Олександр Марінченко - під домашнім арештом. Колишні правоохоронці не визнають своєї вини.

У вбивстві 48 і пораненні 80 людей на Майдані всього звинувачують 25 "беркутівців" з так званої "чорної роти" - за кольором уніформ без розпізнавальних знаків, які носили ці люди. Їх ще називають "ротою Садовника" за прізвищем командира цього підрозділу.

П'ятеро колишніх працівників "Беркуту", які зараз на лаві підсудних Святошинського суду - це єдині затримані представники "роти Садовника".

Дмитра Садовника затримали ще навесні 2014 року. За пів року його випустили під домашній арешт, звідки він негайно зник. Уже за два місяці він отримав російське громадянство.

За даними українських правоохоронців, як мінімум 19 з 20 зниклих "беркутівців" з "чорної роти" теж осіли в Російській Федерації. Російські правоохоронці відмовляються видавати їх Україні.

На початку тижня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі домовилися про взаємне звільнення полонених до кінця року у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Очікується, що з територій "ДНР" та "ЛНР" на підконтрольну Україні територію можуть повернутись понад 70 людей.

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