Суд звільняє ексберкутівців. Їх мають обміняти

Копирайт изображения EPA Image caption 106 людей загинули під час акцій протесту на Майдані

Київський апеляційний суд відпустив п'ятьох ексберкутівців, яких обвинувачують у масових розстрілах людей на Майдані у лютому 2014 року. Про це повідомила представник родин "Небесної сотні" Євгенія Закревська з зали суду.

Їм змінили запобіжний захід з утримання у СІЗО на особисте зобов'язання.

Йдеться про ексберкутівців Сергія Зінченка Павла Аброськіна та Олега Янішевського, яких дотепер утримували під вартою. Ще два обвинувачених - Сергій Тамтура та Олександр Марінченко - до цього були під домашнім арештом.

Генпрокуратура заявила, що їх включили до списку на обмін, у зв'язку з цим прокуратура не заперечувала щодо зміни їм запобіжного заходу.

Тим часом активісти закликали людей вийти на протесту біля СІЗО, щоб не дати вивезти ексбійців "Беркуту".

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полонених відбудеться у неділю, 29 грудня.

Копирайт изображения NurPhoto Image caption Родичі загиблих на Майдані вимагали вироку ексбійцям "Беркуту"

"Боляче дивитись"

Суд щодо зміни запобіжного заходу для ексберкутівців тривав до пізнього вечора. У суді по відеозв'язку емоційно виступали родичі загиблих на Майдані з багатьох міст України. Вони закликали не відпускати ексберкутівців і просили для них справедливого вироку.

У разі обміну про жодну справедливість не може бути і мови, заявила Щербанюк Наталя, чоловік якої загинув на Майдані.

Не можна допустити зневаги до світлої пам'яті загиблих, сказала Тетяна Бондарчук, вдова загиблого на Майдані Сергія Бондарчука. Вона закликала суд винести справедливий вирок і не дати їх обміняти.

Копирайт изображения ВВС Image caption Павло Аброськін почепив на одяг емблему, схожу на прапор Росії

"Боляче дивитися, як один з обвинувачених гордо сидить в українському суді з триколором на плечі у той час, коли йде кровопролитна війна. Де вони будуть після пом'якшення вироку? Подивившись на плече Аброськіна, можна знайти відповідь, якій державі служить і буде служити цей молодий чоловік. Не дайте зганьбити правосуддя", - заявила пані Бондарчук.

Під час відеозв'язку з СІЗО Павло Аброськін начепив собі на одяг російський прапор. Адвокати у залі засідань твердили, що це просто куртка і емблема BMW.

Копирайт изображения ВВС Image caption Олександр Марінченко та Сергій Тамтура перебували під домашнім арештом

Адвокат і представниця родин "Небесної сотні" Євгенія Закревська заявила, що, якщо ці особи зникнуть, то кримінальну справу про вбивства на Майдані, яка перебуває на фінальній стадії, припинять. За її словами, це єдина справа щодо розстрілів, яка мала шанси закінчитися вироком найближчим часом.

Крім цього вона додала, що обмін має стосуватися тих осіб, які беруть участь у міжнародному військовому конфлікті, тоді як всі 5 ексберкутівців не є учасниками цього конфлікту.

"Ми не проти обміну, але я вважаю, що процес у Святошинському суді має завершитись вироком…Після цього президент може їх помилувати і обміняти, якщо у нього є домовленості з РФ по обміну", - заявляла під час судових засідань ще одна адвокат Вікторія Дейнека.

Image caption Олег Янішевський

Справа про вбивства на Майдані

Святошинський районний суд Києва почав розгляд справи проти п'яти колишніх "беркутівців" по суті ще у травні 2016 року.

На лаві підсудних було п'ятеро чоловіків: ексзаступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський та четверо ексбійців спецроти "Беркута" Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Аброськіна та Зінченка заарештували ще навесні 2014 року. Інших трьох - у березні 2015 року.

Image caption Сергій Зінченко

У вбивствах на Майдані звинувачують 25 "беркутівців" з так званої "чорної роти" - за кольором уніформ без розпізнавальних знаків, які в день розстрілів носили ці люди.

Їх ще називають "ротою Садовника" за прізвищем командира цього підрозділу. П'ятеро колишніх працівників "Беркуту", які були на лаві підсудних Святошинського суду - це єдині затримані представники "роти Садовника". Вони не визнавали своєї вини.

Копирайт изображения Reuters

За даними українських правоохоронців, як мінімум 19 з 20 зниклих "беркутівців" з "чорної роти" осіли в Російській Федерації. Російські правоохоронці відмовляються видавати їх Україні.

Дмитра Садовника затримали ще навесні 2014 року. За пів року його випустили під домашній арешт, звідки він негайно зник. Уже за два місяці він отримав російське громадянство.

Image caption Піком подій на Майдані стали масові розстріли протестувальників зранку 20 лютого 2014 року

Скількох звільнять?

Про обмін полонених на початку тижня домовилася тристороння мінська контактна.

Раніше очікувалося, що з територій "ДНР" та "ЛНР" на підконтрольну Україні територію можуть повернутись понад 70 людей.

Проте, так звана "омбудсмен" ДНР Дарія Морозова 28 грудня повідомила, що "українська сторона повинна передати 87 людей, а Донецьк і Луганськ звільнять 55".

Нещодавно у Харкові засудили до довічного ув'язнення чотирьох звинувачених у вчиненні теракту, коли у 2015 році у Харкові загинули люди. Але обвинувачених звільнили просто у залі суду, бо їх мають обміняти в ОРДЛО.

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