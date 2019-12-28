У Слов'янську розслідують смерть дитини після стоматолога
У Слов'янську Донецької області розслідують смерть 6-річної дитини, яка напередодні відвідала стоматолога.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.
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27 грудня ввечері 6-річна дитина потрапила до реанімації міста Слов'янськ з гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією.
Попри зусилля лікарів за кілька годин дівчинка померла.
За попередньою інформацією, алергічна реакція у дитини почалася після лікування у стоматолога.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Проводять "розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками стоматологічної лікарні м. Слов'янська, що призвело до тяжких наслідків, а саме до смерті малолітньої дитини", заявили у прокуратурі.
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