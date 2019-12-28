"Корабель-привид" з мерцями прибився до берегів Японії

Копирайт изображения EBU Image caption На човні були трупи і голови

П'ять людських тіл і дві голови знайшли на невеликому судні, яке винесло хвилями до берегів Японії. Імовірно, це північнокорейські рибалки або біженці.

Човен, який знайшли на острові Садо, дуже пошкоджено, на його борту є написи корейською мовою. Судячи з усього, човен довго перебував у морі: трупи частково зітліли.

Берегова охорона змогла дістатися до човна тільки за добу після того, як його знайшли. В японській поліції поки не можуть напевно сказати, звідки на кораблі взялися голови.

Такі "кораблі-привди" вже не раз знаходили поблизу японських берегів. Найчастіше це невеликі рибальські судна з КНДР.

Копирайт изображения Reuters Image caption Човни з КНДР зазвичай дуже прості, без GPS-навігації і зі старими моторами

Найчастіше такі човни знаходять порожніми або з тілами на борту. Судячи з усього, рибалки заходять занадто далеко в море в пошуках риби. Вони губляться і гинуть - або від голоду, або через сильний шторм.

Раніше припускали, що на човнах намагаються втекти з КНДР, але ці версії не отримали підтвердження. Знайдені в 2017 році рибалки вимагали, щоб їх переправили назад в КНДР.

Через напружені відносини між КНДР і Японією розслідувати подібні випадки майже неможливо.

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