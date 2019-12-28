Новий рік у потягах зустрінуть 17 тис. українців
Новорічну ніч у потягах проведуть близько 17 тис. українців. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
У компанії розповіли, що на новорічну ніч у потягах дальнього прямування викупили 16 678 місць.
Найпопулярнішим традиційно у цей час року є західний напрямок.
На свята "Укрзалізниця" призначила 49 додаткових поїздів і додаткові рейси.
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Крім того, кілька потягів на свята курсуватимуть за продовженими маршрутами.
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