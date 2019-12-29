Обмін полонених між Україною та ОРДЛО розпочався

Копирайт изображения Офіс Президента України

Обмін утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", про який на початку грудня домовилися в Парижі лідери "нормандської четвірки", розпочався на КВПП "Майорське". Про це повідомили в Офісі президента України.

У суботу пресцентр ООС повідомив, що 29 грудня КПВВ "Майорське" буде закритий для проїзду громадян.

Донецьк і Луганськ мають звільнити 55 полонених, українська сторона передасть самопроголошеним республікам 87 людей.

Напредодні ввечері суд взвільнив п'ятьох ексберкутівців, яких обвинувачують у масових розстрілах людей на Майдані у лютому 2014 року. Генпрокуратура заявила, що їх включили до списку на обмін.

Це перший за два роки обмін з бойовиками. У грудні 2017 року Україна передала самопроголошеним республікам 233 затриманих в обмін на звільнення 73 людей.

Російські ЗМІ повідомляють, що представники так званої "ЛНР" у неділю вранці виїхали на контрольний пункт пропуску "Горлівка-Майорськ".

Також до місця запланованого обміну доставили утримуваних в "ДНР" українських полонених, пише ТАСС.

Копирайт изображения Роман Петушков

Звільнення ексберкутівців

Напредодні ввечері Київський апеляційний суд відпустив п'ятьох ексберкутівців. Їм змінили запобіжний захід з утримання у СІЗО чи домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Йдеться про Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського, яких дотепер утримували під вартою. Ще двоє обвинувачених - Сергій Тамтура та Олександр Марінченко - до цього були під домашнім арештом.

Генпрокуратура заявила, що їх включили до списку на обмін.

Адвокати родин "Небесної сотні", як і самі родини, проти такого обміну. Вони вважають, що, якщо ексберкутівці будуть на непідконтрольній території, можливості продовжити суд не буде.

"Ми не проти обміну, але я вважаю, що процес у Святошинському суді має завершитись вироком…Після цього президент може їх помилувати і обміняти, якщо у нього є домовленості з РФ по обміну", - заявила адвокат Вікторія Дейнека.

Після оголошення вироку суду активісти вирушили до Лук'янівського СІЗО, щоби не допустити вивозу звідти трьох ексберкутівців. Люди цілу ніч блокували виїзди з СІЗО і станом на ранок продовжують там перебувати.

Скількох звільнять?

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмін очікується в неділю, 29 грудня, проте, за його словами, досі не завершили процедуру верифікації списків.

Про обмін полонених на початку тижня домовилася тристороння мінська контактна група у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Раніше очікувалося, що з територій "ДНР" та "ЛНР" на підконтрольну Україні територію можуть повернутись понад 70 людей.

Проте, так звана "омбудсмен" ДНР Дарія Морозова 28 грудня повідомила, що "українська сторона повинна передати 87 людей, а Донецьк і Луганськ звільнять 55".

Нещодавно у Харкові засудили до довічного ув'язнення чотирьох звинувачених у вчиненні теракту, коли у 2015 році у Харкові загинули люди. Але обвинувачених звільнили просто у залі суду, бо їх мають обміняти в ОРДЛО.

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