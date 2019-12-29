Обмін: звільнили чотирьох військових, відомі їхні імена

Копирайт изображения Офіс президента України

Під час обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" звільнили перших чотирьох військових, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Перших громадян України - звільнено! Зокрема, звільнено четверо військових, що перебували тривалий час у полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу - Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Івана Дєєва, Романа Фурсова!", - написала омбудсмен у Facebook.

Звільнені військові перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території, додала вона.

Омбудсмен Денісова додала, що всього Україні мають віддати 80 людей. Раніше було відомо, що Донецьк і Луганськ мають звільнити 55 полонених, українська сторона передасть самопроголошеним республікам 87 людей.

Копирайт изображения Reuters

Раніше представники ОРДЛО звільнили перших 25 українців. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку веде Офіс президента України.

Це група, яку передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".

Після верифікації у полонених запитали, чи всі згодні переїхати на підконтрольну Україні територію. Усі одноголосно відповіли "Так".

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