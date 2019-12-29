Звільнений з полону: били, катували, але недовго

Копирайт изображения Офіс Президента України

Звільнений з полону самопроголошеної "ЛНР" Олександр Данильченко розповів, що радий повернутися на підконтрольну Україні територію.

Він потрапив у полон 17 лютого 2017 року. Був одним з групи так званих "українських диверсантів". Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві "начальника управління народної міліції "ЛНР" Олега Анащенка. Уся група отримала від 11 до 20 років "ув'язнення".

Як розповів сам Данильченко, він боровся зі свавіллям у Луганську, боровся проти тих, хто грабував Луганськ, але його впіймали.

"Били, катували, але недовго. Через 15 місяців підвалів МГБ відправили у тюрьму", - розповів Олександр Данильченко журналістам після свого звільнення.

"Я - щасливий. Щойно дзвонив матері, обрадував її", - каже він. Данильченко ще не знає, де буде жити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Звільненого з полону українця Івана Катишева зустрічає мама

Звільнений з полону бойовиків Віталій Буянов розповів журналістам, що його засудили на окупованих територіях за "інакомислення".

Буянов, який родом з Алчевська, каже, що вижити в полоні йому допомогла віра в те, що "держава не залишить своїх громадян".

Один з тих, кого обміняли до ОРДЛО, Володимир Грубник з Одеси теж встиг поспілкуватися з російськими телеканалами. Він розповів, що просидів в українській в'язниці 4 роки і 2 місяці "за, скажімо так, неконвенційні військові дії".

"От тепер це мій дім. І я сподіваюся, що все ж почнеться рух у зворотньому напрямку, щоб зробити те, що ми, з різних причин, не зробили у 2014 році".

В Україні його звинувачували в організації вибуху будівлі СБУ в Одесі. Він додав, що "мріє про звільнення всієї Новоросії".

У неділю у рамках обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними республіками "ДНР" та "ЛНР" на підконтрольну Києву територію повернулися 25 людей. Як повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, їх передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".

Усього пані Денісова очікує, що Україні віддадуть 80 полонених.

Раніше йшлося про те, що Донецьк і Луганськ мають звільнити 55 полонених, українська сторона передасть самопроголошеним республікам 87 людей.

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