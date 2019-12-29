Кого звільнили з полону: військові, водії, пенсіонери

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Обмін полоненими завершився, 76 переданих полонених - у безпеці, повідомили в Офісі президента. Перша група звільнених прибула з "ЛНР" зранку. Ближче до вечора привезли полонених з "ДНР".

Серед звільнених - українські військові, які перебували у полоні багато років, а також цивільні з Луганська і Донецька, які з різних причин були "ув'язнені". Наприклад, 70-річна бабуся, водії, які займалися перевезеннями через лінії розмежування.

Список звільнених ще уточнюється і доповнюється. Поки що він виглядає так:

Станіслав Асєєв - позаштатний кореспондент Радіо Свобода, який був понад два роки "за ґратами". У жовтні 2019-го його "засудили" до 15 років в'язниці за "шпигунство" та "екстремізм".

Іван Дєєв - військовий восьмого полку спецпризначення, учасник протестів на Майдані. Перебував у полоні у Луганську з лютого 2017 року, коли група українських розвідників потрапила у полон.

Юрій Євтушок - український військовий.

Сергій Іванчук - військовий восьмого полку спецпризначення. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького: у 2014 році - 3 ступеня, у 2016 році - 2 ступеня за героїчні дії під час АТО.

Богдан Пантюшенко - український військовий, танкіст.

Олександр Коріньков - боєць 3-го полку спецпризначення ЗСУ. У неволі був 5 років. Потрапив у полон 6 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве. Він потрапив у полон через місяць після весілля.

Сергій Глондар - боєць 3-го полку спецпризначення ЗСУ. У неволі був майже 5 років. Потрапив у полон 6 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве. Його молодшій доньці Анні чотири роки, і вона ще не бачила батька.

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Едуард Алоян - за даними ТSN.ua, займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та "засудили" влітку 2019 року до 12 років ув'язнення.

Вікторія Вороніна- інформації про неї небагато. Відомо, що її також засудили до 12 років ув'язнення за начебто співпрацю з СБУ.

Тетяна Горбуліч - була у полоні майже два роки, мешкала у Щасті. Бойовики звинуватили її у шпигунстві.

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Володимир Данильченко. Уточнюємо дані.

Олександр Данильченко - луганчанин, який потрапив в ув'язнення у лютому 2017 року. За його словами, він боровся проти свавілля "ЛНР". Розповідав про катування у полоні.

Валентина Єременко. Уточнюємо інформацію.

Роман Коркішко- мешканець Алчевська, займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув'язнення.

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Денис Олійник

Анастасія Мухіна - за даними ЗМІ, їй 70 і вона з Луганська. У полоні була майже два роки. Її затримали, коли вона наклеїла на будинку листівку "Донбас, вставай! Росія тебе зрадила!".

Олександр Павуков

Денис Секацький

Анатолій Семиренко - його затримали у серпні 2016 року, звинуватили у шпигунстві.

Олена Сорокіна - власниця зоомагазину з Первомайська, яку затримали в жовтні 2018 року через її громадянську позицію. Під час обміну вона була у футболці з написом "Моя держава - Україна".

Валерій Тарасюк- житель Антрациту. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до 13 років позбавлення волі. Займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.

Андрій Яровий- консультант ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих. Його затримали в серпні 2018 року.

Роман Фурсов - військовий.

Віталій Буянов

Вадим Завацький

Іван Катишев - увійшов до групи так званих "українських диверсантів". Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині. В "ЛНР" група отримала від 11 до 20 років ув'язнення.

Юрій Тучин

Валерій Семенов - у "ЛНР" його звинуватили у "шпигунстві" на користь України та засудили до 13 років ув'язнення.

Євген Циганок

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