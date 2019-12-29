"Яка зрада? Твої діти не в полоні" - соцмережі про обмін ексберкутівців на полонених

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Українські військові, які були в полоні понад п'ять років, люди з різних частин Донбасу, які були в ув'язненні і роками не бачили своїх близьких - 29 грудня бойовики звільнили 76 людей.

Натомість, за різними даними, до "ДНР" і "ЛНР" віддали від 124 до 127 людей. Серед них були і ексбійці "Беркуту", звинувачені у розстрілах на Майдані, яких напередодні звільнив суд.

Рішення обміняти ексберкутівців на полонених розділило суспільство, у соцмережах пишуть: країна повинна повертати своїх героїв, але не такою ціною; люди повернулись з полону, де тут зрада; беркутівці вже не повернуть людей, які загинули на Майдані.

"Убивайте, шлях вільний!"

Письменниця Оксана Забужко розкритикувала звільнення ексбійців "Беркуту", заявивши, що "вбивця, звільнений без суду, - це відверте рекрутське запрошення для нових охочих: "Убивайте, шлях вільний!".

На її думку, "пролита вбивцями кров ляже своїм тягарем ще й на тих, кого буде звільнено коштом їхнього непокарання".

У своєму дописі на Facebook письменниця була нещадною: "Вимінюючи" в терориста наловлених бранців на непокараних злочинців, злочин тим самим аж ніяк не анулюють - це фізично неможливо! - а тільки "розмазують" на більшу кількість народу: переводять невинних - у мимовільні співучасники".

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун привітала звільнення полонених і наголосила, що "їхньому поверненню раді всі. Спроба переконати людей у чомусь інакшому — підла і цинічна брехня".

Вона звинуватила команду президента у штучному поділі суспільства на "прихильників попередньої влади" і решту українців: "Ніхто не хоче, щоб наші люди далі були в полоні росіян. Але громадян, які вимагають справедливості, правосуддя, дотримання Конституції України та, зрештою, поваги до героїв Небесної Сотні, уже не вперше намагаються перетворити на ворогів миру та спокою".

"Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися", - написав про обмін режисер Олег Сенцов, який сам був у полоні понад п'ять років і був звільнений лише кілька місяців тому.

При цьому він критикує те, яку ціну заплатили за цей обмін: "Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося"

"Саме так...Теж рада, що повернуться. Знаю і спілкуюся з родинами. Але беркутня мала мати вирок! Суворий. І не вчора. І чесного суду в Україні найближчі 5 років годі чекати", - прокоментувала пост Сенцова телеведуча Яніна Соколова.

Письменник Андрій Курков запитує, кого віддаватимуть при наступному обміні?

Андрій Бондар жартує, що обміняти можуть будь-кого.

Найгарячіші дискусії розгорталися під онлайн-трансляціями обміну. Хтось вітав звільнення полонених, хтось говорив про зраду.

Копирайт изображения Facebook Image caption Коментарі під онлайн-трансляцією обміну

"Я в тій меншості, яка готова закрити очі на несправедливість, але витягнути людей з пекла. Так х... з цими беркутівцями, якщо це ціна життя тих, хто вже пройшов через пекельні тортури", - написала у Facebookжурналіст і сестра Олега Сенцова Наталя Каплан.

"Так, я розумію почуття родичів "Небесної сотні", але ці беркутівці вже не повернуть їм близьких, зате в обмін на них можна врятувати тих, кого врятувати ще можна... я готова покласти болт на справедливість і на свої цінності, якщо на терезах життя людей, що стояли за Україну. Їх потрібно витягувати", - заявила пані Каплан.

"Важлива перемога держави", - написав про обмін Дмитро Разумков і запостив фото звільнених з полону.

Колишній депутат і друг звільненого журналіста Станіслава Асєєва Єгор Фірсов написав, що радіє звільненню з полону свого друга: "Нарешті Стас на волі! Два роки його тримали в "Ізоляції" просто за те, що писав не зручні для бойовиків тексти. Безмежно радий, що він зможе зустріти Новий рік на свободі. Два роки ми з друзями та рідними Стаса чекали цієї миті".

Напередодні він захищав рішення віддати ексбекрутівців: "Чи готовий я обміняти беркутів-вбивць на наших полонених? Однозначно так. Десять разів так. Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі. Це наші хлопці, все ще живі... наші хлопці. Я навіть уявити боюсь, як вони роками витримують знущання і ті нелюдські умови. Для них кожен день може бути останнім. Вони мають повернутися додому. Іншого варіанту просто бути не може. Треба використати цей шанс на 200%".

Копирайт изображения GENYA SAVILOV Image caption Журналіст Станіслав Асєєв після звільнення

"Обмінюючи злочинців-негідників на українських героїв, Україна демонструє всьому світу, що вона цінує кожного свого громадянина", - захищав рішення віддати ексберкутівців представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. За його словами, "Росія, зажадавши звільнення вбивць героїв Небесної сотні чи харківських терористів фактично офіційно визнала, що вони виконували накази з Москви".

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