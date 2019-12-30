Прем'єр Польщі відповів Путіну за образи поляків: це свідоме оббріхування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Матеуш Моравецький та Володимир Путін

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії у свідомому "оббріхуванні" Польщі щодо її ролі у Другій світовій війні.

Спеціальну заяву прем'єр-міністра оприлюднило посольство Польщі у Росії.

"Президент Путін неодноразово намагався оббрехати Польщу. Він завжди робив це свідомо. Зазвичай так відбувається, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з її діями. Тиск зовсім не на історичній, а на сучасній геополітичній арені", - ідеться у заяві очільника польського уряду.

Пан Моравецький нагадав, що в останні тижні Росія зазнала низку серйозних поразок. За його словами, провалом закінчилася спроба повністю підпорядкувати собі Білорусь, Європейський Союз учергове продовжив санкції за незаконну анексію Криму.

"А переговори в "нормандському форматі" не тільки не мали наслідком скасування санкцій, але і відбулися на тлі чергового загострення - на цей раз з американської сторони - яке значно ускладнить реалізацію проєкту "Північний потік-2". Одночасно російські спортсмени були відсторонені від участі в змаганнях на чотири роки за застосування допінгу", - додає польський прем'єр.

Чим обурений Путін?

Останнім часом президент Росії неодноразово у публічних виступах аналізував події Другої світової війни і вдавався до критики і образ на адресу Польщі. Зокрема, він називав посла Польщі в нацистській Німеччині "сволотою та антисемітською свинею".

Порушував цю тему Путін і на зустрічі з лідерами парламенту, а згодом і перед російськими бізнесменами.

Копирайт изображения SPUTNIK/AFP Image caption В останніх заявах російський лідер посилив тиск на Польщу

За даними російського видання журналу Forbes, він "здивував усіх тим, наскільки глибоко занурився в історичні матеріали, що стосуються початку Другої світової війни та позиції Польщі".

Путінській критиці Польщі передувала резолюція Європейського парламенту. Документ звинуватив і Радянський Союз, і нацистську Німеччину у розв'язанні Другої світової війни.

Президент Росії порівняння цих двох держав назвав "вершиною цинізму".

Тобто, Путіна обурили звинувачення проти СРСР - країни, якої вже не існує. Оглядачі кажуть про те, що Кремль сприймає будь-яку критику того, що в Росії називають Великою Перемогою, як напад на себе.

Польща - перша жертва Другої світової війни

Матеуш Моравецький наголосив, що Польща стала першою жертвою Другої світової війни."Наша країна раніше за інших зіткнулася з агресією гітлерівської Німеччини і Радянської Росії. Саме Польща була першою державою, яка боролася за вільну Європу", - ідеться у заяві прем'єра.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угоду між Німеччиною та СРСР, відому як пакт Молотова-Ріббентропа, підписали у 1939 році

Він наголошує, що саме союз Гітлера і Сталіна поклав початок Другій світовій війні. "Підписаний 23 серпня 1939 пакт Молотова-Ріббентропа не був "договором про ненапад". Це був політичний і військовий союз, що ділив Європу на дві сфери впливу. (...) Союз Гітлера і Сталіна був негайно втілений в життя: 1 вересня 1939 гітлерівська Німеччина атакувала Польщу із заходу, півдня і півночі, а 17 вересня СРСР зробив те ж саме, нападаючи зі сходу", - заявив пан Моравецький.

Він також звинуватив СРСР на чолі зі Сталіним у численних злочинах проти людства - Голодоморі, політичних репресіях - як проти своїх громадян, так і поляків.

"За всі ці злочини відповідальні комуністичні лідери, насамперед Йосип Сталін. Спроби через 80 років з початку Другої світової війни реабілітувати цю фігуру в політичних цілях чинного президента Росії повинні викликати рішучий протест кожного, хто має хоча б найменше уявлення про історію XX століття", - наголосив польський прем'єр.

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