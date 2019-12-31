Україна відмовилася від усіх претензій до Газпрому і підписала контракт

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty

Нафтогаз України і російський Газпром у ніч на вівторок підписали контракт на транзит газу територією України, а також ще кілька угод про врегулювання суперечок із Газпромом.

Контракт про транзит підписаний на п'ять років, з можливою пролонгацією ще на 10 років.

Він передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту газу на рівні 65 млрд кубів у 2020 році і по 40 млрд кубів газу - у 2021-2024 роках.

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Переговори тривали у Відні впродовж чотирьох днів. За словами Вітренка, одночасно підписати угоди не вдалося, тому свої підписи українська сторона поставила о 14.30 у Відні, а голова "Газпрому" Олексій Міллер - пізно увечері, у Санкт-Петербурзі.

Стосунки з чистого листа?

Юрій Вітренко повідомив, що українська делегація домоглася підписання "угоди про врегулювання".

Фактично, ідеться про скасування взаємних претензій двох компаній і відкликання усіх поточних позовів і скарг з обох сторін.

Він наголосив, що українська делегація керувалася національними інтересами, бо контракт про транзит - це "отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років" у разі виграшу України у міжнародних судах.

"Важливо розуміти, що наші позовні вимоги на 12,2 млрд доларів були, передусім, наслідком очікувань припинення транзиту. Іншими словами, ми могли б виграти в арбітражі ці 12,2 млрд тільки якби Газпром відмовився від транзиту. А він не відмовився", - зазначає представник "Нафтогазу".

Керівник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що домовленості "відновили баланс інтересів сторін".

"Ці домовленості дійсно є великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін", - сказав він.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак також задоволений підписаними угодами.

"Це комерційні домовленості, вони абсолютно взаємовигідні", - сказав він.

Як було раніше

Україна не припиняла транзит російського газу до Європи відповідно до угоди, підписаної у 2009-му, але з кінця 2015-го не купує російський газ для власних потреб.

За першу половину 2019 року Україна транспортувала до європейських країн і Молдови трохи більше ніж 45 млрд кубів російського газу. Такі ж обсяги очікуються і по завершенні цього року.

Із 2014 року Україна не зменшувала обсяги транзиту газу, навіть навпаки, постійно нарощувала.

У 2018 році українськими газопроводами до Європи було доставлено близько 87 млрд кубів газу, а це майже половина від усього обсягу, що його отримали країни Європи.

Згідно із річним звітом "Нафтогазу", 2018 року від транзиту газу компанія отримала 72,347 млрд грн.

Мирова угода: подробиці конфіденційні?

Цього ж дня у Відні Україна та РАТ "Газпром" підписали мирову угоду, відповідно до якої Київ відмовляється від штрафу, який наклав Антимонопольний комітет України на російську компанію. Загальний розмір штрафу становив близько 7,4 млрд доларів.

Про підписання угоди повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, який перебуває у Відні у складі української делегації на переговорах.

"Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних

Від імені уряду України угоду підписав міністр юстиції Денис Малюська, від імені "Газпрому" - заступник голови правління компанії Катерина Бурмістрова. Їхні підписи видно на фото угоди, яку Іван Ліщина розмістив на своїй сторінці у Facebook.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Газпром" на суму в розмірі майже 86 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла в два рази, до 172 млрд гривень.

"Газпром" з цим штрафом не погоджувався і оскаржував його у судах, зокрема, в Арбітражному суді Женеви.

Копирайт изображения EPA Image caption Міністр енергетики Олексій Оржель та виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

Перемога чи крапля в морі?

27 грудня "Газпром" виплатив Україні понад 2,9 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив у Facebook виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

"Так, Україна отримала 2,918 млрд доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!" - написав він.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни - велика. Гроші вже на українських рахунках - відповідно до досягнутих домовленостей", - прокоментував новину президент Володимир Зеленський.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Козак раніше заявляв, що виплата компенсації в майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським арбітражем - це "крапля в морі" у порівнянні з іншими можливими претензіями до Росії.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко напередодні написав, що українська команда до 26 грудня встигла виконати "домашнє завдання" - підготувала проєкти контрактів, які готові до підписання.

В Україні найбільше критикували дуже незначні обсяги транзиту газу, які практично не даватимуть Україні прибутків, а також відмову від майбутніх позовів проти "Газпрому".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!