Найважливіші події 2019 - випуск новин

  • 31 грудня 2019

Вибори в Україні, імпічмент Трампа та серіал "Чорнобиль" - про це говоримо у підсумковій програмі новин та показуємо найкращі матеріали.

  • Рекордні вибори: як Зеленський став президентом, а більшість у Верховній Раді отримали "слуги народу".
  • Українагейт: як через розмову Трампа із Зеленським розпочався імпічмент американського президента.
  • Вбивчі черги Донбасу: як перетинають лінію розмежування.
  • Світ знову згадав про Чорнобильську катастрофу після виходу американського серіалу "Чорнобиль".
  • Новий правопис: як тепер правильно писати українською мовою.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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