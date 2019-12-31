Найважливіші події 2019 - випуск новин

Вибори в Україні, імпічмент Трампа та серіал "Чорнобиль" - про це говоримо у підсумковій програмі новин та показуємо найкращі матеріали.

Рекордні вибори: як Зеленський став президентом, а більшість у Верховній Раді отримали "слуги народу".

Українагейт: як через розмову Трампа із Зеленським розпочався імпічмент американського президента.

Вбивчі черги Донбасу: як перетинають лінію розмежування.

Світ знову згадав про Чорнобильську катастрофу після виходу американського серіалу "Чорнобиль".

Новий правопис: як тепер правильно писати українською мовою.

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