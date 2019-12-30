Обмін полоненими між Україною і "ДНР/ЛНР" - питання залишаються. Випуск новин 30.12.2019

У випуску новин від 30 грудня:

1) Великий обмін полоненими відбувся - питання і претензії залишаються: аналізуємо, що далі і наскільки підтримка президента Зеленського постраждає від передачі сепаратистам "беркутівців", причетних до розстрілів Майдану;

2) В Австралії лісові пожежі нестримно поширюються - але міська влада Сіднея не хоче відмовлятися від феєрверків на Новий рік;

3) А в Лондоні проб'є дзвін Єлизаветинської вежі, відомий у народі як Біг Бен - покажемо, як його ремонтували минулі два роки.

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