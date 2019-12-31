"Небо почервоніло, всюди літає попіл". Австралійці рятуються від пожеж на пляжах

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Тисячі жителів південно-східної частини Австралії вирушили до морського узбережжя, рятуючись від масштабних лісових пожеж, які забрали життя 12 людей, зокрема трьох пожежних-добровольців.

Жителі прибережного міста Маллакута в штаті Вікторія розповідають, що у бік їхніх будинків летить тліюче вугілля. Люди в паніці біжать на пристані і сідають у човни під вогненно-червоним небом.

Через пожежі закриті кілька популярних курортів між Сіднеєм і Мельбурном. Загалом у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс фіксують понад десять активних осередків пожеж. Це приблизно 500 кілометрів у довжину.

Зокрема у вівторок пожежа охопила головну вулицю міста Корбарго у Новому Південному Уельсі. Повідомляють, що двоє жителів міста загинули, п'ятьох мешканців двох постраждалих штатів вважають зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс повідомив, що влада може залучити військові кораблі для доставки їжі, води і електрики у постраждалі від пожежі райони.

За словами пана Ендрюса, головну трасу регіону закрили, до деяких поселень можна дістатися лише морем. Влада закликає людей не намагатися вибратися із зони пожеж самостійно, адже це може бути небезпечно.

Вогонь поширюється особливо швидко через високі температури і сильний сухий вітер.

Жителі курортних міст Бермагуї та Бейтманс-Бей у Новому Південному Уельсі також тікають до моря, намагаючись врятуватися від диму.

Копирайт изображения ALASTAIR PRIOR Image caption Жителі міста Бейтманс-Бей тікають до моря, щоб врятуватися від диму і вогню

Місцеві жителі розповіли ВВС, що вони відчувають себе загнаними у кут, оскільки пожежі наближаються і попіл заповнює пляж.

"Це дуже страшно. Небо почервоніло, всюди літає попіл", - говорить мешканка Бейтманс-Бей Зої Сіммонс.

Деякі жителі міста Маллакута замкнулися у своїх будинках, коли почули звук сирен о восьмій годині ранку. "Зараз має бути день, але було темно як уночі, і ми могли чути рев полум'я. Ми всі боялися за своє життя", - розповідає місцевий підприємець Девід Джеффрі.

"Там є кам'яна стіна, яку побудували як греблю, і саме туди ми вирушаємо, щоб стрибнути в море, коли нас атакує спека", - продовжує він.

"Суцільна темрява"

Місцеві жителі кажуть, що вогонь знищив кілька будинків у місті, але відступив через вітер і приплив.

Для захисту жителів на пляжі також чергують пожежні. За підрахунками місцевих рятувальних служб, на березі зібралися близько чотирьох тисяч людей.

"Тут непроглядна темрява, дуже страшно ... Жителі в небезпеці, але ми будемо триматися на лінії, щоб врятувати і захистити їх", - сказав голова пожежної служби штату Вікторія Стів Воррінгтон.

Копирайт изображения PETER HOSKIN Image caption На пляжі міста Маллакута зібралися кілька сотень місцевих жителів

40-градусна спека і сильні вітри призвели до утворення понад 200 нових пожеж у штаті за останню добу. З вересня низка пожеж у східних штатах охопила кілька мільйонів гектарів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пориви вітру на кордоні двох штатів підняли у повітря 10-тонну вантажівку і перевернули її.

Метеорологи кажуть, що екстремальна спека в Австралії - наслідок змін кліматичної системи Індійського океану.

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