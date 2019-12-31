Україна, Росія і транзит газу: як угоду оцінюють експерти?

Копирайт изображения unian

У ніч на вівторок Нафтогаз та Газпром підписали контракт про транзит російського газу через Україну. Як результати перемовин оцінюють експерти?

Укладання контракту відбулося в останній момент - за день до закінчення терміну дії старої угоди про транзит.

Документ підписаний на п'ять років, з можливістю подальшої пролонгації ще на десять. Мінімально гарантований обсяг російського газу, що прокачуватиметься Україною в перший рік, - 65 мільярдів кубометрів, у наступні чотири роки - по 40 мільярдів кубометрів.

При цьому сторони відмовилися від усіх взаємних претензій і погодилися відкликати усі поточні позови і скарги з обох сторін.

І в керівництві Нафтогазу, і в керівництві Газпрому нові домовленості оцінюють позитивно, називаючи їх результатом взаємовигідного компромісу. Чи згодні з цим експерти?

"Оптимістичний фінал"

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич називає підсумки переговорів "оптимістичними", адже цілком реальними були й набагато гірші для Києва сценарії, каже він в розмові з BBC News Україна.

"Попри не найкращі сподівання, які мав зокрема і я, це достатньо оптимістичний фінал. Вірогідність того, що контракту не буде, що все може зірватися в останній момент, була високою".

"Те, що сталося вночі, - це взаємовигідний компроміс, хоча й дуже непростий. Всім довелося піти на певні поступки, але в будь-якому разі це краще, ніж повномасштабна газова війна, яка розпочалася б, якби контракту не було", - міркує пан Марунич.

Згоду Нафтогазу відмовитися від усіх фінансових претензій до Газпрому, програшем і здачею українських позицій вважати не можна, переконаний експерт.

"Це було невідворотнім. Значна частина позовів Нафтогазу - це якраз вимоги компенсацій на випадок припинення транзиту".

"Вірогідність того, що ті астрономічні суми, про які йшлося в позовах України, дійсно будуть компенсовані, була дуже невеликою. Тому я б сльози з приводу цих 12 мільярдів доларів не лив: якби й вдалося щось відсудити, то дуже нескоро і точно не 12 мільярдів".

"У Києві все це чудово розуміли. Тому ці позови були радше інструментом тиску і шантажу в переговорах, ніж якоюсь реальною перспективою", - каже Дмитро Марунич.

Копирайт изображения Getty Images

"Переможців і переможених немає"

Експерт з енергетичних питань та ексречник "Нафтогазу" Валентин Землянський так само вважає угоди, підписані між Нафтогазом і Газпромом, нейтральними: переможців і переможених у цих переговорах точно немає, переконаний він.

"Звісно оцінка залежить від того, хто на що сподівався. З точки зору можливої кризи, яка виникла б в разі непідписання контракту - це, звісно, позитив. З точки зору якихось бажань Нафтогазу - це, мабуть, менше, ніж їм хотілося б".

"Але з точки зору здорового глузду, це достатньо непогана угода, яка дозволить Україні залишитися у грі", - додає пан Землянський.

На думку експерта, підписання угоди забезпечило Києву кількарічний перепочинок, який можна використати для закріплення українських позицій на європейському енергетичному ринку.

"Як енергетичний гравець Україна за останні 10 років дуже сильно відстала. Чи використає Київ ці кілька років, щоб нарешті зайнятися покращенням власної газотранспортної системи, щоб відновити свої позиції, або просто втратить цей шанс? Побачимо".

Чому угода про транзит газу важлива для України?

Україна упродовж багатьох років є ключовою ланкою в процесі експорту російського газу до країн Європи.

Приміром, у 2018 році Росія експортувала до Європи трохи більше 200 млрд кубометрів газу, з них 86 млрд кубів - саме через Україну.

Транзит російського газу забезпечує Україні чималі прибутки - минулого року Нафтогаз отримав від Газпрому близько 2,6 млрд доларів, а це більш як 2% ВВП України.

Україна була особливо зацікавленою в укладанні нового договору про транзит ще й з огляду на те, що найближчим часом може запрацювати газопровід "Північний потік-2", який пролягає в обхід України.

Теоретично запуск цього газопроводу міг би дозволити Росії повністю відмовитися від транзиту газу через Україну.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!