Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком. Поговорили про новий обмін
У вівторок, 31 грудня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Президенти, зокрема, привітали одне одного з новорічними святами та взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося кілька днів тому: 29 грудня з полону в так званих "ЛНР" і "ДНР" повернулися 76 українців. Україна, своєю чергою, передала бойовикам 127 людей.
У пресслужбі Володимира Зеленського повідомили, що під час розмови йшлося також про наступні етапи обміну: "Домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні".
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"Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом", - йдеться на сайті президента України.
Окрім того, президенти також привітали укладення контракту про транзит російського газу через Україну, який Нафтогаз і Газпром підписали напередодні.
У пресслужбі Володимира Путіна зазначили, що результати газових перемовин "створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем".
Там додали, що розмова відбулася "з ініціативи української сторони".
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Новий контракт про транзит російського газу через Україну керівники Нафтогазу і Газпрому уклали в ніч на 31 грудня - за день до закінчення старого договору.
Документ підписаний на п'ять років, з можливістю подальшої пролонгації ще на десять. Мінімально гарантований обсяг російського газу, що прокачуватиметься Україною в перший рік, - 65 мільярдів кубометрів, у наступні чотири роки - по 40 мільярдів кубометрів.
При цьому сторони відмовилися від усіх взаємних претензій і погодилися відкликати усі поточні позови і скарги з обох сторін.
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