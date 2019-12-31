Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком. Поговорили про новий обмін

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У вівторок, 31 грудня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Президенти, зокрема, привітали одне одного з новорічними святами та взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося кілька днів тому: 29 грудня з полону в так званих "ЛНР" і "ДНР" повернулися 76 українців. Україна, своєю чергою, передала бойовикам 127 людей.

У пресслужбі Володимира Зеленського повідомили, що під час розмови йшлося також про наступні етапи обміну: "Домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні".

"Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом", - йдеться на сайті президента України.

Окрім того, президенти також привітали укладення контракту про транзит російського газу через Україну, який Нафтогаз і Газпром підписали напередодні.

У пресслужбі Володимира Путіна зазначили, що результати газових перемовин "створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем".

Там додали, що розмова відбулася "з ініціативи української сторони".

Копирайт изображения unian

Новий контракт про транзит російського газу через Україну керівники Нафтогазу і Газпрому уклали в ніч на 31 грудня - за день до закінчення старого договору.

Документ підписаний на п'ять років, з можливістю подальшої пролонгації ще на десять. Мінімально гарантований обсяг російського газу, що прокачуватиметься Україною в перший рік, - 65 мільярдів кубометрів, у наступні чотири роки - по 40 мільярдів кубометрів.

При цьому сторони відмовилися від усіх взаємних претензій і погодилися відкликати усі поточні позови і скарги з обох сторін.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!