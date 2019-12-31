"Смерть Америці": протестувальники штурмували посольство США в Багдаді

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Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі посольства США в Багдаді. Вони протестують проти американських авіаударів по шиїтському ополченню. Частині протестувальників вдалося зламати ворота посольства й увірватися всередину.

Демонстранти скандували гасла "Смерть Америці" та "Ні Америці", жбурляли каміння і спалювали прапори США.

Журналісти з місця подій повідомляють, що мітингувальники підпалили паркан посольства, а також розбивали камінцями камери відеоспостереження.

Місцева поліція спочатку закликала людей розійтися, але згодом почала застосовувати для розгону акції гранати зі сльозогінним газом. Охорона посольства, своєю чергою, застосувала шумові гранати.

Посол США та інші дипломатичні працівники були заздалегідь евакуйовані. За даними арабського телеканалу "Аль-Хадас", дипломати залишили посольство, сіли на літак і вилетіли в невідому напрямку.

Минулої неділі авіація США завдала ударів по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", внаслідок чого загинули принаймні 25 людей. Ще понад 50 отримали поранення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Під посольством зібралися кілька тисяч демонстрантів

У Пентагоні ці удари називають "оборонними". Їхньою ціллю, кажуть у відомстві, були склади зі зброєю, а також контрольні пункти, які угруповання використовувало для нападу на коаліційні сили.

Влада США називає авіаудари відповіддю на ракетну атаку по базі в Іраку, в результаті якої один американський військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Прем'єр-міністр Іраку заявив, що авіаудари США порушили суверенітет країни і можуть змусити Багдад переглянути відносини з Вашингтоном.

Лідер угруповання "Катаїб Хезболла", своєю чергою, пообіцяв дати жорстку відповідь на дії американців.

"Катаїб Хезболла" - воєнізоване угруповання, сформоване у 2007 році за підтримки Ірану. За версією США, "Катаїб Хезболла" тісно пов'язане з іранським Корпусом вартових Ісламської революції і неодноразово отримувало допомогу Ірану. Цю допомогу угруповання нібито використовувало для нападів на коаліційні сили.

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