У Лондоні чоловік пошкодив картину Пікассо. Її оцінюють у $26 мільйонів
Британська поліція відкрила справу проти чоловіка, який в суботу намагався пошкодити картину Пабло Пікассо, представлену в лондонській галереї Тейт Модерн.
Йдеться про роботу "Погруддя жінки". Експерти оцінюють її вартість у 20 мільйонів фунтів (це понад 26 мільйонів доларів).
За деякими даними, зловмиснику вдалося порвати картину - повністю чи частково, не уточнюється.
Представники галереї не розкривають, в якому стані перебуває полотно.
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"Витвір мистецтва передано нашій команді для експертної оцінки. Центр Tate продовжує роботу", - повідомили у Тейт Модерн.
Затриманий - 20-річний Шакіл Мейсі. Він заперечує звинувачення на свою адресу.
Попереднє судове слухання за його справою заплановане на 30 січня.
Картину "Погруддя жінки" Пабло Пікассо написав у Парижі в травні 1944 року - в останні місяці нацистської окупації.
На полотні зображена муза і коханка художника Дора Маар.
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