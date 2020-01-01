Соцмережі про привітання Зеленського: "правильна ідея" та "ковбасна риторика"

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Українські користувачі соцмереж активно обговорюють новорічне звернення президента Володимира Зеленського.

Чимало користувачів відзначають його незвичайний формат у порівнянні зі зверненнями попередніх президентів, проте найбільше уваги викликали слова, якими Володимир Зеленський аргументував необхідність єднання українців.

Що сказав Зеленський?

У виступі президент наголосив, що українців багато і вони дуже різні.

"Це українці, такі як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди, живі. Зі своїми недоліками і тарганами, але в нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки "патріот", "малорос", "ватнік" чи "бандерівець". Там написано "громадянин України...", - зазначив Зеленський.

Згадуючи про мешканців Криму, міста Берегове на Закарпатті та Краматорська на Донбасі, він почергово розмовляв кримськотатарською, угорською та російською мовами.

"Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так? Уявіть собі, хіба нас мало, що об'єднує?", - казав Зеленський, згадуючи видатних українців та їхні досягнення.

"У нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують, та ми навчилися бути єдиною країною епізодично... Нам треба бути єдиною країною кожного дня, це має стати нашою національною ідеєю", - закликав президент.

Зеленський підсумував, що українці уявляють майбутнє країни однаково - як мирної, квітучої країни, що повернула своїх людей та території, "де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована", і головне в таких умовах - мати повагу один до одного.

Від схвалення до засудження

Оцінки новорічного привітання у соцмережах розійшлися.

Перекладач Сергій Лунін пише у Facebook, що Зеленський говорить з людьми на рівних, а не ставиться як до маси.

"Вперше побачив звернення президента до людини, а не до населення, до рівного, а не до маси... На тлі такого звернення новорічні Ющенко, Янукович і Порошенко зливаються в білий шум", - пише він.

"Це було найкраще і найбільш душевне привітання від президента. Сила в єдності", - пише журналістка Катерина Шумило.

Журналіст Денис Безлюдько пише, що привітання йому сподобалося, а багатьом українцям доведеться полишити стереотипи.

"Стрічка демонструє, що людям комфортно зі своїми стереотипами і розлучатися з ними вони будуть в муках. Це засмучує. З іншого боку, їх, з укоріненими стереотипами, некритична меншість. Це радує", - пише він.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко вважає основну ідею президентського послання правильною.

"Там було чимало правильних речей (хоча окремі слова й мене різанули). Та головне - те, що його основна ідея дуже правильна. Хоч саме це багатьох і зачепило. Але - нам потрібна єдина держава. І її доведеться зшивати", - пише він.

"Наш Президент сказав дуже правильні слова в своїй новорічній промові. Ми різні, ми рівні, ми маємо нівелювати відмінності і підсилювати те, що в нас спільне", - пише Вікторія Кузьмик.

Вона зазначає, що відкритим залишається питання, як цього досягнути: "Яким чином країна буде вносити в голови своїм громадянам повагу, відчуття захищеності, знання, цінності. Яким чином люди будуть перетворюватися на свідомих громадян?"

Голова "Об'єднання Толока" Сергій Яригін пише, що промова йому сподобалася, проте у втілення ідей президента у сучасних умовах він не вірить.

"Я розумію, що Президент намагається змінити модель з націоцентристської на ліберальну. Але в країні, яка воює, навряд чи це вдасться", - зазначає він.

Журналіст Віталій Портніков у соцмережах піддає сумніву тезу про те, що паспорт може когось об'єднувати, загдуючи приклад паспорту СРСР.

"Паспорт - це усього тільки шматок картону, видрукуваний на поліграфічному комбінаті. Він нікого ні з ким не об'єднує", - пише він.

"Об'єднує тільки сама країна. Тільки Україна. Тільки розуміння того, що саме тут і тільки тут ти можеш бути українцем. Говорити своєю мовою. Пишатися своєю історією. Жити на своїй землі", - наголошує пан Портніков.

Низка користувачів Facebook піддали критиці виступ Зеленського.

Журналіст Євгеній Лешан називає виступ президента схожим на "фінальну пісню 95 кварталу", за якою стоїть порожнеча.

"Гарно, професійно, бере за душу, вишибає сльозу (і не лише в "звичайної домогосподарки") - і ні про що. Торгівля емоціями замість змістовної розмови... Розмови про вселенську любов - це чудово, якщо вони не маскують порожнечу в бюджеті та в світогляді", - зазначає він.

Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв назвав виступ президента Зеленського лицемірством, що поглиблює суспільний розкол.

"Нищення українського в Україні завжди супроводжувалося "Какая разніца?" Ці слова - постійний супутник російської пропаганди, мета якої вбити в нас здатність впиратися і бажання вирішувати свою долю", - наголошує політик.

Ексдиректор Інституту національної пам'яті, депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович вважає, що промова фактично легітимізує бачення ситуації в Україні як громадянського конфлікту.

"Загальний його меседж - потрібне примирення українців з різних куточків країни. Виглядає ніби красиво, але це куплет із відомої пісні Путіна про те, що в Україні громадянський конфлікт. Тому для припинення війни треба всього лиш перестати стріляти і дуже захотіти миру", - пише він.

Журналіст видання "Деловая столица" Олексій Кафтан порівнює виступ президента Зеленського з виступом кіногероя Євгена Лукашина з відомого радянського фільму "Іронія долі, або З легкою парою".

"Тут і стилістика - як в одязі, так і в текстовці. Водолазка з піджаком і пафосно-безглузді промови з претензією на глибокодумність", - вважає він.

"І архетипіка "какая разніца?". Справді, для Homo Soveticus всьо єдіно - лиш би на райончику ліхтарі світили та був сякий-такий вибір між олів'єшечкою та "какая-гадость-вашей-заливной-рибой", - додає журналіст.

"Картинка гарна, подача креативна, так, але це примітивне і зараз навіть шкідливе послання нації. Повне нівелювання усіх націєцентричних речей та інституцій: від "неважливо якою мовою" до "неважливо яка церква" та "чиїми іменами названі вулиці та пам'ятники", - пише проєктменеджер Експертного Корпусу Роман Кулик.

На його думку, слова президента пролунали як "тотально "ковбасна" плебейська риторика для суспільства без цінностей і самоповаги".

"Промова Зеленського на Новий рік: Беркути й Небесна сотня. Сліпак і Пушилін. Головне - всі українці. Такі любі й милі", - пише журналіст Юрій Луканов.

Христина Морозова пише, що після звернення президента їй захотілося перечитати відомий вірш Тараса Шевченка.

А деякі слова з новорічного привітання вже стали приводом для жартів.

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