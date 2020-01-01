У пожежі в німецькому зоопарку загинули всі мавпи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приміщення для мавп в зоопарку Крефельда повністю вигоріло

У німецькому зоопарку пожежа знищила "Будинок мавп". Усі тварини загинули.

Крефельдський зоопарк у землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив, що його співробітники шоковані тим, що будівля повністю вигоріла.

Приміщення площею у дві тисячі квадратних метрів було домівкою, зокрема, для рідкісних калімантанських орангутанів, шимпанзе та ігрунок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежу могли спричинити новорічні феєрверки. Проте слідство ще не підтвердило цю інформацію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Орангутан Чангі, який народився у зоопарку у 2010 році

У зоопарку сказали, що поруч зі знищеним вогнем приміщенням розташований Сад горил, в якому мешкають західні рівнинні горили.

З Кідого - горилою, яка живе там зі своєю родиною, - все добре, запевнили в зоопарку.

"Будинок мавп" побудували у 1975 році. Він відтворив тропічний клімат для мешканців тропічних лісів - кажанів, птахів, а також приматів.

Зоопарк подякував небайдужим людям за "численні пропозиції" допомоги і попросив зрозуміти ухвалене рішення не працювати в трагічний день.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!