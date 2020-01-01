У пожежі в німецькому зоопарку загинули всі мавпи
У німецькому зоопарку пожежа знищила "Будинок мавп". Усі тварини загинули.
Крефельдський зоопарк у землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив, що його співробітники шоковані тим, що будівля повністю вигоріла.
Приміщення площею у дві тисячі квадратних метрів було домівкою, зокрема, для рідкісних калімантанських орангутанів, шимпанзе та ігрунок.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежу могли спричинити новорічні феєрверки. Проте слідство ще не підтвердило цю інформацію.
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У зоопарку сказали, що поруч зі знищеним вогнем приміщенням розташований Сад горил, в якому мешкають західні рівнинні горили.
З Кідого - горилою, яка живе там зі своєю родиною, - все добре, запевнили в зоопарку.
"Будинок мавп" побудували у 1975 році. Він відтворив тропічний клімат для мешканців тропічних лісів - кажанів, птахів, а також приматів.
Зоопарк подякував небайдужим людям за "численні пропозиції" допомоги і попросив зрозуміти ухвалене рішення не працювати в трагічний день.
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