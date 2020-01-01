"Ми готові завдати удар": аятола Хаменеї відповів Трампу після штурму посольства США

Копирайт изображения IRANIAN SUPREME LEADER PRESS OFFICE

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран готовий завдати удару у відповідь тим, хто буде загрожувати інтересам країни. Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в організації нападу на американське посольство в Іраку.

31 грудня кілька тисяч людей зібралися біля будівлі посольства США в Багдаді на знак протесту проти американських авіаударів по шиїтському угрупованню, пов'язаному з Іраном. Деяким з демонстрантів вдалося зламати ворота дипмісії і увірватися всередину.

Після цього Трамп написав в своєму Twitter, що напад організувала влада Ірану.

"Іран нестиме повну відповідальність за забрані життя або пошкодження в будь-якій нашій установі. Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, а загроза. З Новим роком!" - написав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2019 р.

1 січня Алі Хаменеї опублікував заяву, в якій зазначив, що Іран рішуче відстоюватиме свої інтереси.

"Ми не прагнемо війни, але ми суворо захищаємо інтереси, гідність та славу іранської нації. Якщо хтось буде нам загрожувати, то ми без вагань будемо протистояти цьому і завдавати ударів у відповідь", - заявив він.

Пропустити Twitter допис , автор: @khamenei_ir If the Islamic Republic decides to challenge & fight, it will do so unequivocally. We’re not after wars, but we strongly defend the Iranian nation’s interests, dignity, & glory.



If anyone threatens that, we will unhesitatingly confront & strike them. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 1 січня 2020 р.

Також в середу в МЗС Ірану викликали повіреного у справах Швейцарії, яка представляє інтереси Вашингтона в Тегерані. Через нього Іран висловив протест проти "мілітаристських та таких, що порушують статут ООН, висловлювань" американських чиновників.

"Уряд США замість того, щоб безпричинно звинувачувати інших, краще б повчився тому, як треба розмовляти з іншими націями, і відмовився від окупаційної діяльності", - йдеться в заяві іранського МЗС.

Як відбувався штурм посольства США?

Під час протестів у вівторок демонстранти підпалили КПП охорони посольства США в Багдаді і увірвалися на територію дипмісії. Для наведення порядку до посольства відправили військовослужбовців морської піхоти США.

Демонстранти вигукували фрази: "Смерть Америці!", "Ні Америці!", кидали каміння і спалювали прапори США.

Іракська поліція через мегафони закликала демонстрантів розійтися, а потім почала використовувати гранати зі сльозогінним газом для розгону учасників акції.

Спочатку надходили повідомлення про те, що дипломатів евакуювали з посольства. Однак потім держсекретар Майк Помпео повідомив телеканалу Fox News, що планів евакуювати дипмісію не було, а посол Метью Туеллер перебував за межами Іраку у відпустці.

Увечері 31 грудня демонстранти почали розходитися. Як повідомило BBC джерело в Міністерстві охорони здоров'я Іраку, близько 50 людей звернулися до лікарень через сльозогінний газ.

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що після нападу на посольство влада США має намір негайно направити в регіон близько 750 військових.

Копирайт изображения EPA Image caption У вівторок демонстранти підпалили КПП посольства США і увірвалися всередину

Копирайт изображения Reuters Image caption 1 січня групи демонстрантів знову зібралися біля американського посольства

Чим роздратовані демонстранти?

Минулої неділі авіація США завдала ударів по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", внаслідок яких загинули як мінімум 25 людей, понад 50 отримали поранення.

За повідомленням Пентагону, "оборонні удари" завдали по трьох позиціях в Іраку і двом в Сирії. Цілями ударів були склади зброї, а також контрольні пункти, які угруповання використовувало для нападу на коаліційні сили.

Влада США назвала це відповіддю на ракетну атаку по іракській базі поблизу Кіркуку, внаслідок якої загинув американський контрактник і четверо американських військовослужбовців отримали поранення.

Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що авіаудари американців порушили суверенітет країни і можуть спонукати Багдад переглянути відносини з Вашингтоном.

Глава "Катаїб Хезболли" пообіцяв жорстку відповідь на дії США. Влада Ірану назвали авіаудари "чітким прикладом тероризму".

Копирайт изображения Reuters Image caption Базу угруповання "Катаїб Хезболла" атакувала військова авіація США

"Катаїб Хезболла" - воєнізоване шиїтське іракське угруповання, створене у 2007 році за підтримки Ірану.

США вважають, що "Катаїб Хезболла" тісно пов'язане з іранським Корпусом стражів ісламської революції (КСІР) і неодноразово отримувало допомогу і підтримку Ірану, яку використовувало для нападів на коаліційні сили.

Як вважає американська адміністрація, КСІР є головним іранським механізмом для підтримки терористичних угруповань, спрямованих проти США по всьому Близькому Сходу.

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