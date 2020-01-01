Столиця Індії пережила найхолодніший день за 120 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Школярі одягають найтепліший одяг і крізь туман прямують до школи

Хвиля холоду накрила північ Індії. У Делі денна температура опустилася до найнижчої за час спостережень з 1901 року позначки - плюс 9,4 градуса за Цельсієм.

У понеділок індійську столицю на додачу до холоду огорнув густий смог: до туману додалося вкрай сильне забруднення повітря.

Через холоди у передсвяткові дні збився розклад поїздів на 30 напрямках, а погана видимість змусила аеропорт імені Індіри Ганді відкласти понад 450 авіарейсів.

Метеорологічні записи ведуть у Делі з 1901 року, і досі найхолоднішим днем ​​було 2 січня 2013 року, коли було 9,8C.

В усіх північних штатах країни денна температура впала нижче норми на 10 градусів.

Від незвичних холодів страждають діти та бездомні. На вулицях важко дихати, але шкільні заняття не скасовують.

Приблизно 200 притулків для безхатьків у Делі переповнені людьми. Вночі температура опускається до +1С, і вже є смерті серед безпритульних.

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У приміщеннях теж холодно - будинки в індійських містах не обладнані жодними системами опалення - ані центральними, ані автономними. Обігрівачі продають у магазинах, і зазвичай перед початком зими роздрібні торговці роблять на них знижки.

Однак бідняків, які не можуть собі дозволити купити електричний радіатор, в Індії мільйони. Вони гріються традиційними методами: кладуть у ліжко пляшки з гарячою водою і накриваються вовняними ковдрами.

Зимовий верхній одяг в Індії теж рідкість: максимум, що можна знайти в шафі - це товстий светр і пашміну (велику хустку).

"Нічого не видно... Дуже холодно... Керуйте автомобілем обережно", - пише у Twitter мешканка Нью-Делі. Смог став причиною кількох ДТП зі смертельними наслідками.

Як правило, холод на початку зими приносять у Делі вітри з Гімалаїв, але зазвичай до кінця грудня їм на зміну приходить західний вітер з рівнин Уттар-Прадеш. Але цього року в центральних штатах Уттар-Прадеш, Хар'яні і Пенджабі також скупчилися холодні повітряні маси, і похолодання лише посилилося.

Рівень забрудненості повітря AQI - взимку, як правило, високий - зашкалив за 450, що є ознакою екстреної ситуації.

Пропустити Twitter допис , автор: @visually_kei Living in Delhi is a bit like falling in love: It's so cold you can't feel your body, the fog makes you blind. And the pollution, it leaves you breathless 😂🤣😣 pic.twitter.com/F4YGYlEQwl — amrita madhukalya (@visually_kei) 30 грудня 2019 р.

"Життя у Делі трохи схоже на закоханість: так холодно, що не відчуваєш свого тіла, від туману ходиш як сліпий. А від забруднення не можеш дихати", - романтично описала метеорологічні умови користувачка Twitter Амріта Мадхукалья.

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