Вперше у світі країна заборонила "токсичні" сонцезахисні креми

Копирайт изображения Benjamin Lowy / Getty Image caption Скелясті острови в Палау

Тихоокеанська держава Палау стала першою країною, яка заборонила сонцезахисні креми, шкідливі для коралів та морського життя.

З середи сонцезахисний крем, який включає загальні інгредієнти, зокрема оксибензон, заборонено переносити з собою чи продавати в країні.

Президент Палау Томас Ременгесау заявив: "Ми маємо жити і поважати довкілля, оскільки довкілля - це гніздо життя".

Острівна країна презентує себе як "незайманий рай" для дайверів.

Лагуна на Скелястих островах Палау є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Населення країни складає понад 20 тисяч людей, які мешкають на сотнях островів.

Заборону анонсували ще у 2018 році. Забороняється сонячний крем, який містить будь-який з 10 хімічних інгредієнтів: у перелік входять оксибензон та октиноксат, які поглинають ультрафіолетове світло.

Міжнародний фонд "Кораловий риф" заявив, що заборонені хімічні речовини є "відомими забруднювачами довкілля - більшість з них... неймовірно токсичні для молодих особин багатьох видів дикої природи".

"Коли наука каже нам, що така практика шкодить кораловим рифам, популяціям риби або самому океану, наші люди беруть до уваги, і наші відвідувачі теж роблять це", - зазначив пан Ременгесау агентству новин AFP.

"Токсичні хімічні засоби для сонцезахисного крему були знайдені в надзвичайно важливих природних зонах Палау та в тканинах наших найвідоміших видів. Ми не проти того, щоб бути першою державою, яка заборонила ці хімічні речовини, і ми виконаємо свою роль для поширення цієї практики", - повідомив президент Палау.

Копирайт изображения Global_Pics Image caption Дайвер серед коралів в Палау

Кількість сонцезахисних кремів, які містять шкідливі хімічні речовини, зменшується. У 2018 році експерти заявили, що їх знайшли приблизно в половині кремів та лосьйонів.

Коли американський штат Гаваї оголосив про подібну заборону, яка набере чинності у 2021 році, основні торгові марки поспішили заявити, що їхня продукція "відповідає рифовим законопроєктам".

Заборона також діятиме з березня на Віргінських островах США і на голландському острові Бонейр у Карибському морі.