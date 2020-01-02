"Безпрецедентна коаліція": Австрією вперше керуватиме уряд консерваторів та зелених

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Себастіан Курц та лідер зелених Вернер Коглер (праворуч) оголосили про формування першого в історії країни уряду консерваторів та зелених

Консерватори Австрії погодилися сформувати безпрецедентний коаліційний уряд із зеленими після кількох місяців переговорів.

Австрійська Народна партія на чолі з 33-річним Себастіаном Курцем у 2017-2019 роках мала коаліційний уряд з ультраправою проросійською Партією свободи, доки скандал "Ібіцагейт" не призвів до падіння уряду.

Партія Курца зайняла перше місце на дострокових виборах у вересні 2019 року, але не мала більшості в парламенті і мусила шукати партнерів по коаліції.

Це перший раз, коли ліволіберальна партія австрійських зелених братиме участь в уряді.

"Нам вдалося об'єднати найкраще з обох світів. Це можливо - захистити клімат та кордони", - заявив Себастіан Курц.

Він знову має обійняти посаду канцлера, на якій працював до травня 2019 року, і знову буде наймолодшим головою уряду у світі.

Лідер "Зелених" Вернер Коглер, якому прогнозують посаду віцеканцлера, заявив, що Австрія має стати європейським лідером з питань захисту довкілля і боротьби зі змінами клімату.

Обидва лідери припустили, що уряд працюватиме над зниженням податків, але екологічні збори та податки навпаки підвищаться, відповідно до завдань зелених.

В уряді зелені матимуть посади 4 з 15 міністрів. Втім, зелені мають ще ухвалити рішення про формування коаліції на внутрішньопартійному рівні.

Що це за "Ібіцагейт", який викинув з уряду проросійську партію?

Після виборів у 2017 році Себастіан Курц сформував уряд з Партією свободи, відомою симпатіями до Росії. Проте уряд став жертвою скандалу, який спричинив відеозапис за участі лідера цієї ультраправої партії.

У травні 2019 року у пресі з'явився відеозапис зустрічі лідера ультраправої "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе з жінкою, яка називала себе племінницею російського олігарха.

На відеозаписі, зробленому прихованою камерою, Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно на іспанському острові Ібіца, ведуть перемовини з цією жінкою.

Обоє політиків курять, випивають та розслабляються на диванах.

На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.

Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбувся в липні того ж року.

Політик під час зустрічі також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.

Після початку скандалу канцлер Австрії Себастіан Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе.

Лідер ультраправих, який через скандал був змушений вивести свою партію з урядової коаліції, заявив, що його підставили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розмова лідера ультраправих Хайнца-Крістіана Штрахе з підставною "племінницею російського олігарха" призвела до скандалу, відставки уряду і падіння рейтингу проросійських ультраправих

Джерело відеозапису німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel, які першими опублікували його 17 травня, не розкривають.

Пізніше австрійські ЗМІ та німецький таблоїд Bild отримали листа від юриста (Bild називає його ім'я — Рамін Мірфахрай), який стверджує, що це він організував зустріч високопоставленого австрійського політика з дівчиною, яка видавала себе за "племінницю бізнесмена Ігоря Макарова".

Мірфахрай пояснює, що розмова була підлаштована в рамках "проєкту на підтримку громадянського суспільства, в якому були використані методи розслідувальної журналістики". Хто стоїть за цією ідеєю, віденський адвокат не уточнив.

У його листі йдеться, що цілі публікації розмови Штрахе з підставною "росіянкою" були юридичні й "демократично-політичні", а далі скандал розвивався за непередбачуваним сценарієм, і залучені в нього політики самі вирішували, як реагувати на те, що сталося.

"Олена Макарова" була підставною фігурою. У засновника російської газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова взагалі немає племінниці. Інших доказів того, що в справі брав участь будь-хто з Росії, наразі немає.

Австрійська "Партія свободи" є давньою прибічницею дружби з Росією і закликає до скасування санкцій.

Хайнц-Крістіан Штрахе та інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексований Крим. Новий лідер партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.