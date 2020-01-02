"Пробачте мені". Собаку кинули прив'язаною біля вівтаря в церкві з запискою

Копирайт изображения RSPCA Image caption У записці йшлося про те, що собака спокійний, доброзичливий і ласкавий

Біля вівтаря церкви в англійському місті Блекпул знайшли прив'язаного собаку з запискою, де було написано: "Я люблю тебе, і мені дуже, дуже, дуже шкода".

У написаній від руки записці зазначалося: "У мене зараз дуже важкий період в житті, і я просто не можу уявити, щоб він жив зі мною на вулиці, змерзлий та голодний".

Залишений собака - породи стаффордширський бультер'єр. Оскільки записка не містила імені тварини, собаку назвали Крекер.

Королівське товариство по боротьбі з жорстоким поводженням з тваринами (RSPCA) повідомило, що Крекер почуває себе добре і про нього чудово піклуються.

Тварину виявили служителі церкви, які прийшли туди вранці 18 грудня. Будівля католицької церкви Найсвятішого Серця в Блекпулі відкрита для відвідувань цілодобово.

У записці йшлося про те, що рішення залишити собаку було дуже важким.

"Цей собака - дуже важлива частина мого життя, і я просто не розумію, як мені ще вчинити", - говорилося в посланні.

"Моє серце розбите"

В записці повідомлялося, що 22 березня 2020 року собаці виповниться сім років, а також, що він дуже спокійний, доброзичливий і ласкавий.

"У нього досить хворобливі передні лапи. Їх лікували приблизно місяць, але вони все ще запалені", - написав колишній господар (або господиня) собаки.

"Моє серце розбите, і неможливо описати словами, як мені буде його не вистачати. ​​Сподіваюся, у нього з'явиться новий будинок, якого він заслуговує. Я люблю тебе, і мені дуже, дуже, дуже шкода", - йшлося в записці.

Інспектор RSPCA Вілл Лемпінг, який забрав Крекера з церкви, сказав, що з тексту записки зрозуміло, наскільки сильно любили цього пса.

"На жаль, іноді в житті людей наступають дійсно важкі часи, і їхні обставини можуть змінитися докорінно. Серце розривається від думки, що десь там хтось сильно сумує за Крекером і переживає за нього", - сказав Лемпінг.

Він зазначив, що, якщо власники тварини не з'являться, його відправлять у тимчасовий притулок RSPCA, де будуть шукати для нього нових господарів.

"Якщо хтось за ним все ж вирішить повернутися, я б хотів сказати цій людині, що йому нічого не загрожує. Ми б хотіли поговорити з ним і спробувати зрозуміти, як ми можемо допомогти і йому, і Крекеру".

Він закликав усіх господарів тварин, які стикаються з фінансовими труднощами, звертатися до свого ветеринара, до місцевого притулку для тварин або в благодійні організації, наприклад, RSPCA.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!