Керівництво армії Тайваню загинуло в авіакатастрофі

Копирайт изображения Yilan County Fire Bureau Image caption Гелікоптер "Чорний яструб" зробив аварійну посадку у горах за складних погодних умов

Командувач штабу армії Тайваню, генерал ВПС Шен Йімін та ще сім людей загинули внаслідок аварійної посадки військового гелікоптера у гірській місцевості.

На гелікоптері "Чорний яструб", який летів до армійської бази на північному сході Тайваню, перебувало 13 людей, зокрема, представники керівництва армії.

Офіційне Центральне агентство новин повідомило, що на місце трагедії ВПС для рятувальної операції відправили два гелікоптери "Чорний яструб" та 80 військових.

Гелікоптер вилетів з авіабази Сонгшань у Тайбеї о 07:54 за місцевим часом (01:54 за київським) і прямував на військову базу в Дуньао, повідомив Focus Taiwan.

Гелікоптер здійснив аварійну посадку приблизно після того, як диспетчери втратили зв'язок з ним о 08:22, повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Пошуково-рятувальна група намагалася якнайшвидше дістатися до місця події, але зусилля були ускладнені місцевістю, повідомили чиновники BBC.

Трагедія сталася незадовго до президентських виборів у Тайвані, запланованих на 11 січня. На них чинна президентка Цай Інвень від Демократичної прогресивної партії (ДПП), яка виступає за жорсткий курс щодо Пекіна, сподівається переобратися на другий строк.

Їй протистоїть Хань Гоюй з партії Гоміньдан, який виступає за тіснішу співпрацю з Пекіном.

Тайвань не підкоряється китайському уряду з 1949 року, коли острів став останнім бастіоном націоналістичної партії Гоміньдан, яка зазнала поразки у громадянській війні з комуністами у Китаї.

Пекін вважає острів бунтівною провінцією, яка колись об'єднається з Китаєм. Чинний лідер Китаю Сі Цзіньпін не виключає застосування сили, для того, щоб здійснити це.

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